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韓正：中國開放大門只會愈開愈大 冀各國企業扎根

經濟脈搏 22:51 2023/03/29

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韓正與祈耀年等跨國企業高層會面。

國家副主席韓正在北京會見滙豐、雅培等企業高層，韓正指，對實現今年5%左右的經濟增長目標充滿信心，並強調中國開放的大門只會愈開愈大，希望各國企業扎根中國。

新華社報道，韓正27日、29日分別會見了來華出席中國發展高層論壇2023年年會的滙豐（00005）行政總裁祈耀年（Noel Quinn）、太古集團行政總裁施銘倫（Merlin Swire）、雅培公司董事長羅賦德（Robert Ford）、安聯集團董事會主席貝特（Oliver Bate），以及施耐德電氣公司董事會主席趙國華（Jean-Pascal Tricoire），讚揚跨國公司多年來為中國經濟發展作出了積極貢獻，是中國改革開放的見證者、參與者，自身也得到巨大發展。

韓正指，今年是中國改革開放45周年，無論國際形勢如何變幻，中國開放的大門只會愈開愈大。高質量發展是中國全面建設社會主義現代化國家的首要任務，中國的高質量發展離不開國際合作，離不開包括跨國公司在內的各類市場主體參與。當前國際形勢複雜多變，中外企業界加強溝通合作非常重要。

韓正又指，今年中國經濟企穩回升，1至2月份實際利用外資近400億美元，繼續保持增長勢頭。中國經濟長期向好的基本面沒有改變，希望各國企業堅定對華投資合作信心。祈耀年等表示，近年中國經濟發展始終是世界經濟最重要的穩定器，眾多跨國公司看好中國經濟增長潛力，將加大對華投入，實現共贏發展。

責任編輯：陳建錫

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經濟 韓正 新華社 中國

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