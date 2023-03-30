中歐投資協定會否解凍？中國駐歐盟大使接受外媒專訪

中國與歐盟2020年底完成《中歐全面投資協定》談判，但雙方翌年因涉及新疆議題的制裁與反制裁鬧僵，歐洲議會凍結審批協定，令協定擱置至今。中國駐歐盟大使傅聰接受歐洲媒體專訪，表示中歐投資協定是一份平衡、高水平、互利共贏的協定，討論在制裁問題上到底誰對誰錯不會有結果，中歐應該向前看，中方真誠希望同歐方一道克服困難，盡快釋放協定的巨大潛力。

總部位於比利時的雜誌《外交世界》（Diplomatic World）日前刊登該行CEO迪特里希（Barbara Dietrich）對傅聰專訪。迪特里希提及，歐中投資協定正被凍結，問傅聰認為協定能否在中短期內解凍。

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傅聰指出，中歐投資協定是雙方經過7年和35輪談判達成的一份平衡、高水平、互利共贏的協定。雙方都顯示出相當大的靈活性，為雙方企業提供高水平市場准入機會。中方首次對所有行業作出市場准入承諾，迄今為止開放程度最高，涵蓋領域不僅限於制造業等行業，還包括新能源、雲計算、金融服務、醫療服務等領域，能在很大程度上解決歐方經濟界對中國市場准入的關切。

他稱，雙方還就補貼透明度、國有企業、禁止強制技術轉讓等達成協議，有利於為企業提供公平、可預期、透明的營商環境。此外，雙方在協定中還納入可持續發展重要承諾。應該說，這份協定對雙方經濟界都是重大利好，有利於將中歐經貿關係提升到新的水平。

「但很遺憾，目前該協定由於制裁被擱置了。我不想再追溯歷史，討論在制裁問題上到底誰對誰錯，因為這種討論不會有結果。」

傅聰：「我們應該向前看，我已向歐方同事提出同時解除制裁的提議，也對歐方的其他提議持開放態度。只要是基於平等和互利基礎上的解決方案，我們都願意考慮。總之，我們真誠希望同歐方一道克服困難，盡快釋放這份協定對推動中歐合作的巨大潛力。同時，我也要強調，這份協議是互利共贏的，不是誰對誰的恩賜，協議往前推進需要雙方共同努力。」

迪特里希談及中共中央政治局委員、國務委員王毅去年底表示中方「樂見歐洲加強戰略自主」，「期望歐盟在國際事務中發揮更大作用」時，傅聰稱，王毅明確指出，友好是中國對歐政策的主基調，合作是中國對歐政策的總目標。中方將密切中歐高層往來和戰略溝通，推動中歐關係行穩致遠。

傅聰說，到任後，自己更深刻感受到，作為世界兩大力量、兩大市場、兩大文明，中歐關係發展的好不好，對世界的走向舉足輕重。中方始終高度重視中歐關係，認為中歐之間不存在根本利益沖突，雙方是夥伴不是對手，是機遇不是威脅。當然，我們也不否認，中歐有一些分歧。這很正常，關鍵是要通過溝通對話增進了解，加以管控，妥善處理，避免影響正常合作。

「中方支持歐洲加強戰略自主，希望歐盟在國際事務中發揮更大作用。在主要大國裏，能這麽旗幟鮮明、始終如一支持歐盟戰略自主的，恐怕只有中國。我們認為，歐盟堅持戰略自主理所應當，這符合歐盟是多極化世界重要一極的定位。堅持戰略自主，就應根據自身利益和事情的是非曲直，獨立自主作出決策，不屈服於外界壓力。」

傅聰亦表示，自己了解到有民調顯示，一些歐洲人對華負面認知可能有所增多，這可能有三方面原因，一是雙方總體的政治氛圍有待改善，二是疫情使雙方交流受限導致了解減少，三是一些對華不那麽友好的政客和媒體持續對中國抹黑炒作。

「許多歐方人士向我表示，大部分歐洲人沒有去過中國，對中國的印象和看法基本來自媒體的二手甚至不知轉了幾道手的信息。隨著疫情趨緩和旅行限制放寬，雙方人員往來將增加，相互了解也會增多，我相信歐洲人對中國的看法會更加全面、客觀。百聞不如一見，我鼓勵更多的歐洲人到中國去走走看看，親身感受一個立體、多元、真實的中國。」

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責任編輯：連兆鋒