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電動車又出靈異事件？無人墓地中「發現」多位行人

社會熱點 10:35 2023/03/30

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表面上看起來空無一人的陵園，卻被理想L9電動車「發現」了數位行人，難道是靈異事件？理想汽車方面回應指，因傳感器識別能力的局限性，車輛在某些場景下會出現顯示異常，後續將加強識別能力。

日前，有車主在社交媒體發布視頻稱，自己正在遼寧瀋陽一座陵園中祭祖，園內明明沒人，可理想L9的車內雷達卻顯示好幾個人影，有人影還不止，雷達還檢測到有十多個踩單車的行人經過。由於事發特殊地方，事件引發大量網友的關注和熱議。

3月29日，理想汽車方面就此回應稱，理想Max系列車型使用激光雷達和視覺攝像頭融合感知，受限於當前市場上傳感器識別能力的局限性，車輛在某些場景下會出現顯示異常，會在後續的OTA優化算法來加強識別能力。

據悉，理想L9應用車規級128線高分辨率激光雷達，在識別障礙物、輔助駕駛、智能泊車等功能上發揮作用。

不久之前，理想汽車也曾發生過類似事件。今年1月，有理想汽車車主發布視頻稱，駕駛期間中控屏突然顯示後方有人追車，而檢查後發現車後並沒有人。對此，理想汽車官方表示，這是理想L8 Pro（AD Pro平台4.2版本）視覺感知算法的BUG，有一定概率在雨天夜間的環境，後視相機被水滴所干擾。這個問題只影響感知環境顯示，不會影響功能控制。

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責任編輯：尹航

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