李強：始終堅持改革開放 將持續擴大市場規模

博鰲亞洲論壇2023年年會開幕式今早在海南舉行，國務院總理李強出席開幕式並發表主旨演講。李強表示，中國將始終堅持改革開放；將持續擴大市場規模，在擴大市場准入、優化營商環境、保障項目落地等方面推出新的舉措。

這是李強首次亮相大型國際會議發表講話。

李強表示，將持續擴大中國的市場規模，在擴大市場准入、優化營商環境、保障項目落地等方面推出新的舉措。

在談到經濟發展時，李強表示，中國經濟韌性強、潛力大，下一步將繼續堅持穩字當頭中求進推動經濟運行持續整體好轉。他又指，現實情況比統計數字更有說服力，從3月情況來看，比1月份、2月份更好，特別是消費、投資等主要市場經濟指標不斷向好。他說，從當下看，中國經濟增長的動能和態勢是強勁的。

李強表示，中國會用和平和發展的方式邁進現代化社會，為亞洲和世界經濟增長帶來強勁的動能。中國不會通過戰爭、殖民、掠奪等方式實現現代化，一定會通過和平發展的方式使14億人口整體邁進現代化。

他還指出，無論世界發生什麼變化，中國都將始終堅持改革開放。

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責任編輯：尹航

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