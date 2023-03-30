  • 21°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 11:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李強：始終堅持改革開放 將持續擴大市場規模

經濟脈搏 10:56 2023/03/30

分享：

分享：

博鰲亞洲論壇2023年年會開幕式今早在海南舉行，國務院總理李強出席開幕式並發表主旨演講。李強表示，中國將始終堅持改革開放；將持續擴大市場規模，在擴大市場准入、優化營商環境、保障項目落地等方面推出新的舉措。

這是李強首次亮相大型國際會議發表講話。

李強表示，將持續擴大中國的市場規模，在擴大市場准入、優化營商環境、保障項目落地等方面推出新的舉措。

在談到經濟發展時，李強表示，中國經濟韌性強、潛力大，下一步將繼續堅持穩字當頭中求進推動經濟運行持續整體好轉。他又指，現實情況比統計數字更有說服力，從3月情況來看，比1月份、2月份更好，特別是消費、投資等主要市場經濟指標不斷向好。他說，從當下看，中國經濟增長的動能和態勢是強勁的。

李強表示，中國會用和平和發展的方式邁進現代化社會，為亞洲和世界經濟增長帶來強勁的動能。中國不會通過戰爭、殖民、掠奪等方式實現現代化，一定會通過和平發展的方式使14億人口整體邁進現代化。

他還指出，無論世界發生什麼變化，中國都將始終堅持改革開放。

李強晤IMF總裁：中國經濟企穩回升 能實現全年發展目標

李強會見外企高管：無論國際形勢變化 中國堅定擴大對外開放

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
李強 人口 亞洲 經濟 戰爭 博鰲亞洲論壇 氣候暖化 外交 一國兩制 科技戰

下一篇文章

韓正：中國開放大門只會愈開愈大 冀各國企業扎根
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

韓正籲各國企業維護產業鏈穩定 庫克：將繼續擴大對華投資
韓正籲各國企業維護產業鏈穩定 庫克：將繼續擴大對華投資
官媒：適時降低置換成本 深挖改善性住房需求潛力
官媒：適時降低置換成本 深挖改善性住房需求潛力
一帶一路造成「債務陷阱」？京回應：沒強迫任何一方借款
一帶一路造成「債務陷阱」？京回應：沒強迫任何一方借款
深圳二手樓在售量續增 專家：市場以套現為主談不上回暖
深圳二手樓在售量續增 專家：市場以套現為主談不上回暖
深圳6折人才房賣不動 個別樓盤去化率僅15%
深圳6折人才房賣不動 個別樓盤去化率僅15%
韓正：中國開放大門只會愈開愈大 冀各國企業扎根
韓正：中國開放大門只會愈開愈大 冀各國企業扎根
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款