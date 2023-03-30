總統女兒先訪中國 洪都拉斯千金晒北京照片打卡秦剛

中美洲國家洪都拉斯與台北「斷交」，與北京建立大使級外交關係後，洪都拉斯外交部周三（29日）表示，洪都拉斯總統希奧瑪拉．卡斯特羅（Xiomara Castro）不久後會正式訪問中國，期待兩國簽署富有希望的協議。卡斯特羅尚未訪華，原來她的女兒早前已先行一步，隨洪都拉斯外長到北京見證建交協議。

希奧瑪拉．塞拉亞（Xiomara Zelaya）今年38歲，是洪都拉斯國會議員，也現任總統卡斯特羅及其丈夫、洪都拉斯前總統曼努埃爾．塞拉亞（Manuel Zelaya）的女兒。

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她連日來在社交媒體發佈多張訪問北京的照片，包括她和中國外長秦剛、副外長謝鋒的合影。

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「洪都拉斯與中國本著誠意，為兩國人民提出發展和團結的目標。我們在這個鼎盛時期，開創國際關係新篇章。」

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「我們獲中國國家副主席韓正接見，感謝習近平主席邀請洪都拉斯總統訪華。雙方將在和平的基礎上團結起來。」

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她又參觀了天安門、人民大會堂、毛主席紀念堂、中國共產黨歷史展覽館等北京地標。

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責任編輯：連兆鋒