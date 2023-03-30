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美國智庫首次明確指出：中美冷戰已打響

國情動向 12:11 2023/03/30

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中美關係持續緊張，但對於中美是否已進入新冷戰的階段，外界未有廣泛共識。美國華盛頓一間頗具影響力的政策研究機構傳統基金會（Heritage Foundation）報告稱，中美新一輪冷戰已打響，美國須清醒面對現實，動員全社會力量迎戰中國威脅。

據美媒報道，傳統基金會（Heritage Foundation）星期二（3月28日）發布報告，該智庫總裁羅伯茨（Kevin Roberts）在報告的前言中說，「承認現實的時候到了：美國正在與中國進行新的冷戰。」

報道指出，這是美國一間主要智庫首次明確指出冷戰已打響。

報告指出，今天美國所面臨的局面確實與上世紀美國與蘇聯對峙期間大不相同，例如中國也不太可能支持境外的革命武裝叛亂，而是更願意通過購買影響力和使用經濟壓力來實現其地緣政治目標。但另一方面，雖然形式不同，兩國關系實質已「越來越具有冷戰的所有特徵」。

「冷戰也可以呈現不同形式，」報告作者之一，傳統基金會亞洲研究中心主任史密斯（Jeff Smith）說，「這場冷戰可能與上一場冷戰截然不同，就像中國是一個不同於蘇聯的對手一樣。」

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史密斯在接受美媒訪問時說，一些人不願用冷戰一詞來界定兩國關係的部分原因是，他們認為，如果這不像美蘇間的對抗，那就不是一場冷戰，但就像熱戰一樣，冷戰也可以有非常不同的形式和類型，並不是每場熱戰都是相同的，第二次世界大戰與越南和阿富汗戰爭非常不同。「因此，我們不應該感到驚訝。」

報告還提出多達一百項建議，包括呼籲行政部門拒絕向中國政府提供國防部資助的研究項目，取消在美國境內的所有中國警察站，禁止像TikTok這樣的中國所有應用程序，並對中國在美土地購買實施更嚴格的控制等。

在中美元首的表述中，去年11月，美國總統拜登在與中國國家主席習近平會晤後表示，不需新冷戰。習近平也曾明確表示，要摒棄冷戰思維和集團對抗。

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責任編輯：尹航

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