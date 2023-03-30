▲ 中美「澶淵之盟」避戰？修昔底德陷阱作者這比喻恰當嗎

海南博鰲亞洲論壇，《注定一戰：中美能避免修昔底德陷阱？》作者、美國哈佛大學學者艾利森（Graham Allison）也是座上客。艾利森在會上論當今大國應該如何管控分歧時，談到了中國歷史上1000多年前的「澶淵之盟」。澶淵之盟是北宋和遼國簽定的和平協議，對歷史影響深遠。

「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）指世界歷史上新興大國與守成大國之間往往難免戰爭，內地傳媒報道，艾利森周三（29日）在博鰲亞洲論壇上，主張通過超出以往的外交做法，來避免歷史重演。

▼ 點擊圖片放大

艾利森說：「我們不需要戰爭造成的流離失所，也不需要金融危機造成的重大災害，我們可以進行相應的管控。」

艾利森表示，中國在很多全球問題上發揮了重要作用。「如果中國能在俄烏戰爭上發揮這樣的牽頭作用，調解越快越好，就會幫烏克蘭和俄羅斯民眾早日脫離痛苦。」

對於大國之間如何避免衝突，艾利森提及中國一段歷史：「千年以前，北宋和遼國締結了一份和平條約，也就是澶淵之盟。對手之間既有競爭又有合作，這給我們留下了很深刻的印象。」

「大國競爭並非就此消失，我們要了解21世紀的特殊背景下，中美兩國在哪些方面可以合作。因為我們都有龐大的核武庫，一旦爆發的話，沒有哪個國家可以生存下來。首先要保證各國的生存，並因此促進合作，然後再有競爭關係。我們要管控好這樣的競爭關係。」

何謂澶淵之盟？

澶淵之盟是北宋第3任皇帝，宋真宗景德二年，即公元1005年間，與北方契丹人所建立遼國簽定的和約。當時遼正南侵中原，宋處於守勢，但成功擊殺遼將蕭撻凜，宋遼爭持下展開和平談判。

澶淵之盟確立了宋遼兩國之間邊界，雙方其後通商通使，甚至在邊地災害時期互相賑濟，開創了近120年整體和平，直至北宋末年中原王朝積弊積弱，遼軍才再度南侵。

但澶淵之盟下，宋需每年向遼邀納財物，稱為「歲幣」，亦即用錢買和平，被漢人視為屈辱。澶淵之盟後，宋亦失去了收復今日河北、山西一帶燕雲十六州的機會。

燕雲十六州由五代十國後晉皇朝私通割讓予契丹人，使中原失去北方屏障，善於騎射的北方民族一旦南侵，能長驅直入黃河流域，威脅北宋首都汴京，即今天開封。因此澶淵之盟亦加劇了宋的戰略劣勢，成為覆滅伏筆。

美國智庫首次明確指出：中美冷戰已打響

不用美元了 中國巴西雙邊貿易將用本幣結算

怕害人終害己？民主黨女神拍片反對禁TikTok還自批美國

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒