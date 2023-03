蘋果庫克在上海感受京劇文化 他還學會這個（有片）

蘋果CEO庫克(Tim Cook)到訪上海,在一間京劇工作室觀看小朋友用iPad畫京劇臉譜,他還學了用中文叫「好」。

庫克結束在北京的行程後就前往上海,昨日(29日)一早,他來到上海虹口區的京劇工作室「瑜音社」觀看小朋友用iPad畫京劇臉譜。

據內媒報道,在這家工作室學習京劇的小朋友用iPad很熟練地勾畫京劇臉譜,小朋友們還給庫克表演了兩個節目。瑜音社創始人王珮瑜還現場教授庫克京劇「叫好」。

庫克受訪時表示:「跟這些孩子們在一起,看到他們用現代的方式學習傳統文化,這是一種人文藝術和技術的交叉點,蘋果一直站在這裡。」

庫克還在個人微博上用中英雙語發布:

這些才華橫溢的小演員們正在使用 iPad 將傳統京劇變得更加生動。感謝@王珮瑜 和所有的學生與我分享了這種藝術與科技結合的美好表達!

These talented young performers are using iPad to bring the tradition of Peking Opera to life. Thank you to Wang Peiyu and all the students for sharing this beautiful expression of art and technology!