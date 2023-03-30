有助打破年齡職場門檻？內地多地招公務員年齡放寬至40歲

各地陸續展開2023年公務員省考招錄，多地將部分崗位的年齡要求由35周歲放寬至40周歲。對於未來是否會繼續進一步放寬年齡要求，有工作人員表示尚不確定。分析認為，公務員崗位放寬年齡限制，這對其他行業招聘亦起到風向標作用。

據上觀新聞不完全統計，在20餘個已公布公務員報考信息的省份中，河南、貴州、天津、湖北、江西、廣西、四川、雲南、重慶、內蒙古10個省份，近些年放寬了部分崗位的年齡限制。但這些地區報考年齡限制的放寬，多面向應屆畢業碩士研究生和博士研究生（非在職）。

以湖南省為例，在2023年公務員招錄職位表中，包括長沙、株洲、湘潭在內的市州都存在最高年齡要求在40周歲的崗位，這些崗位均為鄉鎮基層崗位。例如，長沙寧鄉市鄉鎮機關招聘5名鄉鎮(街道)事業站所工作人員，年齡就放寬至40周歲，而寧鄉市沙田鄉在村(社區)干部崗位，不僅年齡放寬至40周歲，學歷上則標注高中或中專。

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河南今年省考公告就寫明，除對年齡有特殊要求的職位外，對2023年應屆碩士、博士研究生（非在職人員），放寬到40周歲以下（1982年1月以後出生）。而過去年齡限制通常為35周歲以下。

對此，河南省公務員局一位工作人員回應記者稱，今年報考年齡限制原則上還是35歲，不過確實有部分崗位放寬了年齡限制。至於放寬年齡限制的原因，該工作人員表示因為具體職位需求變動了。至於未來是否會繼續進一步放寬年齡要求，該工作人員表示尚不確定。

招公務員年齡放寬 或能影響其他行業

據《中國青年報》，就業培訓機構中公教育陝西研究院院長王健指，一些地區把年齡限制放寬到40歲，實際上這對各行業的招聘起到風向標作用和方向性指引，為更多年輕人就業從年齡上提供機會和可能。

有律師指出，消除不必要的年齡限制，為更多人拓展就業渠道、打開就業空間，有利於緩解就業焦慮，避免造成人才浪費和年齡斷層。29年前，《國家公務員錄用暫行規定》發布時，中國公民整體學歷層次比較低，現在有大量博士、碩士走向就業市場，還有一些人才因為疫情等各種原因面臨二次就業，因此，適時放寬公務員招錄年齡符合時代的要求，客觀上有利於打破「35歲職場門檻」。

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責任編輯：尹航

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