  • 21°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 22:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

宋濤晤馬英九：兩岸是一家人 家裡的事好商量

國情動向 22:00 2023/03/30

分享：

分享：

國台辦主任宋濤今日（30日）在武漢會見台灣前領導人馬英九，宋指，要和平要合作是兩岸人民共同心聲，大陸將秉持兩岸一家親理念，與台灣人民一起堅持兩岸關係的正確方向。他強調兩岸是一家人，「家裡的事好商量，多商量」。馬指，要盡一切可能避免衝突。雙方均提到堅持「九二共識」，推動兩岸和平。

宋濤傍晚在武漢東湖賓館會見馬英九一行，他向馬轉達中共總書記習近平的問候。宋指，兩岸是一家人，有共同血緣、文化和願景，誰也不能把兩岸人民分開。要和平、要發展、要合作是兩岸人民共同心聲，大陸將秉持兩岸一家親理念，始終關心、尊重台灣人民，與台灣人民一起實現中華民族偉大復興。

宋濤讚揚馬英九在擔任台灣領導人為兩岸關係發展作出貢獻，在堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎上，實現了兩岸領導人的歷史性會晤。

馬英九請宋濤代為問候習近平，他提到自己任內兩岸擁有「九二共識」這共同政治基礎，才能擱置爭議，共創雙贏。遺憾的是，這兩年來雙方因政治紛擾與疫情因素，令各項交流中斷，人民敵意上升，讓人感到非常憂心。馬指，兩岸都是炎黃子孫，凡有利於緩和關係的機會都要爭取，盡可能避免衝突。

參觀抗疫展，讚揚對全人類貢獻

同日上午，馬英九參觀了武漢辛亥革命博物館，在孫中山曾用過的講台上拍照留念，並細心聆聽當年孫中山演講時的錄音。隨後，他臨時更改行程，到武漢市檔案館觀看抗疫專題展，他聆聽當地政府、醫院的抗疫事迹時多次鼓掌及表示敬佩，指當地防止疫情大幅擴散，不僅是對全中國，更是對全人類的貢獻。

他認為兩岸在抗疫工作上有很大的合作空間，台灣跟大陸也有在醫療方面技術合作的協議，希望日後能充分利用。

下午，馬英九帶領隨團的台灣學生到武漢大學交流，他致辭指，他從事兩岸工作37年還是首次到大陸，真的耽擱太久。他認為兩岸學生一起可以創造很多火花，但很可惜，一方面受到疫情影響，一方面台灣政府換了主導人士，兩岸關係一落千丈。他鼓勵兩岸年輕人多接觸，並邀請武漢大學的學生回訪台灣。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 馬英九 習近平 九二共識 台獨 台灣 中國 兩岸關係

上一篇文章

習近平主持中央政治局會議 審議幹部報告個人事項規定

下一篇文章

中美「澶淵之盟」避戰？修昔底德陷阱作者這比喻恰當嗎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

李強晤IMF總裁：中國經濟企穩回升 能實現全年發展目標
李強晤IMF總裁：中國經濟企穩回升 能實現全年發展目標
總統女兒先訪中國 洪都拉斯千金晒北京照片打卡秦剛
總統女兒先訪中國 洪都拉斯千金晒北京照片打卡秦剛
中美「澶淵之盟」避戰？修昔底德陷阱作者這比喻恰當嗎
中美「澶淵之盟」避戰？修昔底德陷阱作者這比喻恰當嗎
澤連斯基邀請習近平訪問烏克蘭 外交部回應
澤連斯基邀請習近平訪問烏克蘭 外交部回應
中歐投資協定會否解凍？中國駐歐盟大使接受外媒專訪
中歐投資協定會否解凍？中國駐歐盟大使接受外媒專訪
美國智庫首次明確指出：中美冷戰已打響
美國智庫首次明確指出：中美冷戰已打響
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款