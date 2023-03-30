宋濤晤馬英九：兩岸是一家人 家裡的事好商量

國台辦主任宋濤今日（30日）在武漢會見台灣前領導人馬英九，宋指，要和平要合作是兩岸人民共同心聲，大陸將秉持兩岸一家親理念，與台灣人民一起堅持兩岸關係的正確方向。他強調兩岸是一家人，「家裡的事好商量，多商量」。馬指，要盡一切可能避免衝突。雙方均提到堅持「九二共識」，推動兩岸和平。

宋濤傍晚在武漢東湖賓館會見馬英九一行，他向馬轉達中共總書記習近平的問候。宋指，兩岸是一家人，有共同血緣、文化和願景，誰也不能把兩岸人民分開。要和平、要發展、要合作是兩岸人民共同心聲，大陸將秉持兩岸一家親理念，始終關心、尊重台灣人民，與台灣人民一起實現中華民族偉大復興。

宋濤讚揚馬英九在擔任台灣領導人為兩岸關係發展作出貢獻，在堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎上，實現了兩岸領導人的歷史性會晤。

馬英九請宋濤代為問候習近平，他提到自己任內兩岸擁有「九二共識」這共同政治基礎，才能擱置爭議，共創雙贏。遺憾的是，這兩年來雙方因政治紛擾與疫情因素，令各項交流中斷，人民敵意上升，讓人感到非常憂心。馬指，兩岸都是炎黃子孫，凡有利於緩和關係的機會都要爭取，盡可能避免衝突。

參觀抗疫展，讚揚對全人類貢獻

同日上午，馬英九參觀了武漢辛亥革命博物館，在孫中山曾用過的講台上拍照留念，並細心聆聽當年孫中山演講時的錄音。隨後，他臨時更改行程，到武漢市檔案館觀看抗疫專題展，他聆聽當地政府、醫院的抗疫事迹時多次鼓掌及表示敬佩，指當地防止疫情大幅擴散，不僅是對全中國，更是對全人類的貢獻。

他認為兩岸在抗疫工作上有很大的合作空間，台灣跟大陸也有在醫療方面技術合作的協議，希望日後能充分利用。

下午，馬英九帶領隨團的台灣學生到武漢大學交流，他致辭指，他從事兩岸工作37年還是首次到大陸，真的耽擱太久。他認為兩岸學生一起可以創造很多火花，但很可惜，一方面受到疫情影響，一方面台灣政府換了主導人士，兩岸關係一落千丈。他鼓勵兩岸年輕人多接觸，並邀請武漢大學的學生回訪台灣。

責任編輯：陳建錫