習近平主持中央政治局會議 審議幹部報告個人事項規定

中共總書記習近平主持中央政治局會議，決定從4月起全黨分兩批展開學習貫徹習思想主題教育，保持全黨思想統一。會議又審議了幹部報告個人事項的規定。

政治局會議指，根據中共二十大部署，以縣處級以上領導幹部為重點，在全黨深入展開學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，用黨的創新理論統一思想、統一意志、統一行動，使全黨更緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，為奮進新征程、建功新時代提供政治引領和保障。

會議指，主題教育的總要求是「學思想、強黨性、重實踐、建新功」，着力解決理論學習、政治素質、工作作風等6方面問題，不劃階段，把理論學習、調查研究一體推進。

會上審議了《領導幹部報告個人有關事項規定》，強調有關制度是請示報告制度的重要組成部分，向組織如實報告個人有關事項，是領導幹部必須遵守的政治紀律和組織紀律。領導幹部要深刻領悟「兩個確立」（確立習近平全黨核心地位、習思想指導地位）的決定性意義，對黨忠誠老實，自覺接受組織監督。高級幹部要帶頭執行，以上率下。

會議要求，各級黨委（黨組）要認真履行全面從嚴治黨主體責任，嚴明報告紀律，加強抽查核實，堅決維護報告制度的嚴肅性和權威性，推動報告制度發揮更大作用。

責任編輯：陳建錫