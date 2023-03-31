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內地3月官方製造業PMI降至51.9 非製造業PMI錄58.2 均勝預期

經濟脈搏 09:44 2023/03/31

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國家統計局公佈，內地3月官方製造業PMI（採購經理人指數）降至51.9，官方非製造業PMI升至58.2，均勝於預期。3月官方綜合PMI升至57，表明企業生產經營總體情況繼續好轉。

製造業生產和需求繼續增加

在製造業方面，從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為53.6、50.3和50.4，低於上月0.1、1.7和0.8個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數為54.6，比上月下降2.1個百分點，持續高於臨界點，表明製造業生產活動繼續擴張。

新訂單指數為53.6，比上月下降0.5個百分點，持續高於臨界點，表明製造業市場需求繼續增加。

【兩會2023】工信部：工業經濟有望回升 要穩住新能源汽車消費

原材料庫存指數為48.3，比上月下降1.5個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅有所擴大。

從業人員指數為49.7，比上月下降0.5個百分點，表明製造業企業用工景氣水平有所回落。

供應商配送時間指數為50.8，比上月下降1.2個百分點，仍高於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。

非製造業企業信心保持穩定 預期指數為63.3

非製造業方面，3月份，非製造業商務活動指數為58.2，比上月上升1.9個百分點，非製造業恢復發展步伐加快。新訂單指數為57.3，比上月上升1.5個百分點，表明非製造業市場需求繼續回升。銷售價格指數為47.8，比上月下降3.0個百分點，低於臨界點，表明非製造業銷售價格總體水平有所下降。從業人員指數為49.2，比上月下降1個百分點，表明非製造業企業用工景氣水平有所回落。

業務活動預期指數為63.3，比上月下降1.6個百分點，繼續位於高位景氣區間，表明非製造業企業對近期市場恢復發展信心保持穩定。

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責任編輯：尹航

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