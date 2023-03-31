▲ 海南自貿港準備「全島封關」 其實是這樣解的

海南博鰲亞洲論壇上，海南省黨政機關日前舉行「海南全面深化改革開放五年來進展成效」首場新聞發佈會，提到海南「已全面啟動全島封關運作準備」。據《海南自由貿易港建設總體方案》，海南會在2025年前適時啟動全島封關運作。「封關」一詞吸引不少眼球，但這既不是和疫情有關，更不是「封鎖」，而是講「海關」。海南島將會成為中國境內一個特殊關稅區，與國內其他地方劃開，和外部世界打通，進口商品零關稅。

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第一財經報道，政協海南省委員會原常委、海南現代管理研究院院長王毅武表示，所謂封關運作，指的是要在海南全島建成一個由海關監管的特殊區域。

在這個特定區域內，「封關」的概念可以簡稱為：一線放開、二線管住、島內進口商品零關稅（島內自由）。

所謂「一線」，指的是海南自貿港與全世界的連通，「一線」放開就意味著和全世界的連通更加順暢。「二線」指的是和國內的連通，「二線」管住表明以後海南自貿港和國內的連通是有管理的連通。管理的對象主要是貨物、商品、運輸工具而不是人員，人員將採取便利化、無感化的管理。

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中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪說：「海南全島封關不是把海南封閉成為一個孤島，而是以封關為契機，把島內的自由貿易搞活，形成更大的輻射半徑，從而形成一個磁場效應。」

徐洪才表示，海南全島封關需要硬件條件的各項準備，過去幾年，海南加大了這方面的建設投入，比如儋州洋浦港一體化發展的過程中，加快項目的落地，美蘭機場擴建等。未來要進一步加大硬件設施如航運航空等基礎設施配套，以及提高營商環境、金融服務等軟件的配套能力。

零關稅是海南自貿港封關運作後的一大特色。根據《總體方案》，海南將對島內居民消費的進口商品，實行零關稅正面清單管理，允許島內居民免稅購買。

有前任海南省政府官員曾舉例稱：「進口遊艇稅收的成本大概能夠降低38%。比如本來1000萬元進口一條遊艇，你需要交380萬元的稅，但是你如果在海南買一條1000萬元的進口遊艇，就不需要交380萬元的稅。」

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責任編輯：連兆鋒