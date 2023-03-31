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副財長朱忠明：小微企仍面臨諸多困難 需加大政策支持

經濟脈搏 11:11 2023/03/31

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財政部副部長朱忠明今日在國新辦政策例行吹風會上表示，當前中國發展面臨的不確定、難預料的因素較多，小微企業和個體工商戶仍面臨不少困難，將在落實好前期出台政策的基礎上，根據實際情況進一步完善稅費優惠政策，突出對小微企業、個體工商戶的支持，以穩定市場預期。

加大財政的宏觀調控力度 增強政策針對性

朱忠明表示，當前，外部環境動蕩不安，世界經濟增長乏力，全球貿易受到衝擊。中國經濟恢復基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍較大。

他說，應對這些風險挑戰，需加大財政的宏觀調控力度，增強政策的精準性、針對性，著力紓解企業困難，提升政策效能。

他表示，優化完善稅費優惠政策要堅持穩中求進、統籌兼顧、注重實效，既要助企紓困，對穩定宏觀經濟有一定支持力度，又要考慮財政可持續，並與財稅體制改革相銜接。對實施效果明顯、滿足當前經濟發展中企業實際需求的政策，繼續實施，避免政策斷檔和急轉彎。對從長遠戰略考慮支持重點領域的政策，作為制度性安排長期執行。對不適應形勢變化、政策間不協調不銜接的政策，進行優化調整，提高精準性和有效性，更好支持市場主體紓困發展。

內地3月官方製造業PMI降至51.9 非製造業PMI錄58.2 均勝預期

在談到小微企業時，朱忠明表示，當前中國發展面臨的不確定、難預料的因素比較多，小微企業和個體工商戶仍面臨不少困難。面對新形勢，要綜合考慮財政的承受能力和助企紓困的需要，在落實好前期出台政策的基礎上，根據實際情況進一步完善稅費優惠政策，突出對小微企業、個體工商戶的支持，以穩定市場預期、提振市場信心，持續激發市場主體的活力。

下一步，將進一步優化政策實施方式，及時研究解決市場主體反映的突出問題，有效紓解小微企業和個體工商戶生產經營的困難，激發市場活力和信心。

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責任編輯：尹航

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