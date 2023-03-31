加密貨幣未解決信用貨幣問題 人行副行長：潛藏風險多

中國人民銀行副行長宣昌能在博鰲亞洲論壇表示，加密貨幣未解決信用貨幣存在的問題，還潛藏很多風險。要加快完善與數字經濟相適應的監管機制，監管缺失會加劇非理性的市場行為。

加密貨幣的交易過程存風險

宣昌能在「數字時代的金融基礎設施與金融服務」圓桌會上表示，加密貨幣，特別是那些憑空產生的加密貨幣，並沒有解決信用貨幣存在的問題。而且加密貨幣交易過程中涉及到與法定貨幣的兌換、槓桿交易等，基本掌控在交易平台、發行方或者交易商、做市商手中，所以這本身又是一個非常中心化的進程，潛藏了很多的風險。

缺乏監管，屢發欺詐、關聯交易、挪用客戶資產等

宣昌能指出，該領域缺乏有效監管，屢屢發生市場操縱欺詐、濫用關聯交易、挪用客戶資產或者把客戶資產和自有資產混同操作，近期也出現了一些暴雷風險，FTX、幣安等平台在美國受到了監管部門的調查。他強調，「特別是FTX，大家挖挖掘得越深，越覺得這簡直就是個fraud（欺詐），它過去的對外宣傳實際上誤導了很多的投資者。」

穩定幣只解決部分問題

宣昌能表示，近年來，出現了與法幣、黃金、國債等挂鉤的穩定幣，部分解決了加密貨幣幣值不穩定的問題，而且可以進行兌換、跨境支付便利，一定程度受到市場歡迎，但是也存在一般特別是憑空產生的加密貨幣所共有的交易平台欺詐和被用於非法交易活動的風險。

他指出，目前國際上對加盟貨幣的加強監管已經逐步形成共識。中國在2017年禁止金融機構給加密貨幣和代幣交易提供任何服務，保護了投資者的權益，保護了市場的穩定。

責任編輯：陳俊賢