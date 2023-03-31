內地三大航司去年共虧逾千億 這間公司虧最多

內地三大航空公司（國航、東航、南航）均陸續發布完2022年年報。據統計，三間航司總虧損逾千億人民幣。其中，國航虧損最高，達386.19億元，虧掉了疫情前6年（即2014年至2019年）的歸母利潤累計總額。

據澎湃新聞報道，三大航去年營收共計1860.68億元（人民幣，下同），按年降約23.52%。具體來看，南航去年營收最高，達870.59億元，國航去年營收為528.98億元，東航營收461.11億元。

三大航歸母淨虧損均超300億元，去年虧損合計擴大至1086.87億元，按年增超1.65倍，相當於日均虧損2.98億元，虧損達歷史同期新高。

其中，國航去年虧損最高，達386.19億元。其次為東航，虧損373.86億元。虧損最少的是南航，達326.82億元。東航、南航、國航去年虧損按年分別擴大2倍、1.7倍和1.3倍。

據過往財報推算，此次國航虧掉了疫情前6年（即2014年至2019年）的歸母利潤累計總額，東航和南航則虧掉了疫情前9年（即2011年至2019年）的歸母利潤累計總額。

歸母利潤是指歸屬於母公司所有者的淨利潤，是反映在企業合併淨利潤中，歸屬於母公司股東（所有者）所有的那部分淨利潤。

今年2月，全民航運力投入大幅提升。國航、東航、南航客座率均超70%，按月、按年均小幅增長。此外，隨著2月6日起出境游重啟，三大航的國際航線的運力供給與市場需求均按年倍增。而隨著3月26日民航新航季的到來，國際航班量有望進一步增加。報道指出，預計今年航空市場壓力將有所緩解。

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責任編輯：尹航

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