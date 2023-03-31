  • 21°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 13:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地三大航司去年共虧逾千億 這間公司虧最多

社會熱點 12:29 2023/03/31

分享：

分享：

內地三大航空公司（國航、東航、南航）均陸續發布完2022年年報。據統計，三間航司總虧損逾千億人民幣。其中，國航虧損最高，達386.19億元，虧掉了疫情前6年（即2014年至2019年）的歸母利潤累計總額。

據澎湃新聞報道，三大航去年營收共計1860.68億元（人民幣，下同），按年降約23.52%。具體來看，南航去年營收最高，達870.59億元，國航去年營收為528.98億元，東航營收461.11億元。

三大航歸母淨虧損均超300億元，去年虧損合計擴大至1086.87億元，按年增超1.65倍，相當於日均虧損2.98億元，虧損達歷史同期新高。

其中，國航去年虧損最高，達386.19億元。其次為東航，虧損373.86億元。虧損最少的是南航，達326.82億元。東航、南航、國航去年虧損按年分別擴大2倍、1.7倍和1.3倍。

據過往財報推算，此次國航虧掉了疫情前6年（即2014年至2019年）的歸母利潤累計總額，東航和南航則虧掉了疫情前9年（即2011年至2019年）的歸母利潤累計總額。

歸母利潤是指歸屬於母公司所有者的淨利潤，是反映在企業合併淨利潤中，歸屬於母公司股東（所有者）所有的那部分淨利潤。

今年2月，全民航運力投入大幅提升。國航、東航、南航客座率均超70%，按月、按年均小幅增長。此外，隨著2月6日起出境游重啟，三大航的國際航線的運力供給與市場需求均按年倍增。而隨著3月26日民航新航季的到來，國際航班量有望進一步增加。報道指出，預計今年航空市場壓力將有所緩解。

大韓航空中國區主管稱中國市場不可或缺

多家內地航空公司重啟招聘 空姐空少最搶手

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
航運 航空 疫情 經濟數據表現 中國市場

下一篇文章

明日起往來大陸台灣免核酸 僅需24小時內快測陰性結果
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

反對禁止TikTok 美共和党參議員：禁令違反言論自由
反對禁止TikTok 美共和党參議員：禁令違反言論自由
姓「關」名這個字 後生女埋怨：爸媽讓我尷尬了20年
姓「關」名這個字 後生女埋怨：爸媽讓我尷尬了20年
淘寶上能買衛星 最平200萬就買到
淘寶上能買衛星 最平200萬就買到
蘋果庫克在上海感受京劇文化 他還學會這個（有片）
蘋果庫克在上海感受京劇文化 他還學會這個（有片）
江蘇一禽獸母虐待仔仔致截肢 父親報警拘捕（有片）
江蘇一禽獸母虐待仔仔致截肢 父親報警拘捕（有片）
電動車又出靈異事件？無人墓地中「發現」多位行人
電動車又出靈異事件？無人墓地中「發現」多位行人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款