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日本將限制23類半導體設備出口 京：損人害己

國情動向 15:34 2023/03/31

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日本政府今日（31日）表示，計劃將於7月限制23種半導體製造設備的出口，以配合美國遏制中國製造先進芯片能力的措施。

（第二版更新於15：34 新增中國外交部回應）

在北京，外交部發言人毛寧今日回應表示，全球芯片產業鏈供應鏈的形成和發展，是市場規律和企業選擇共同作用的結果。將經貿和科技問題政治化、工具化、武器化，人為破壞全球產供鏈的穩定，這種行為只會損人害己。

據路透報道，日本政府要求，半導體設備廠尼康（Nikon）、東京電子（Tokyo Electron）、思可林集團（Screen Holdings Co Lt）和愛德萬測試公司在內的約十家日企，在涉及用於芯片製造、晶圓清洗、沉積、回火（annealing）、微影、蝕刻和測試的一系列設備出口時，必須先取得許可。

日本經濟產業大臣西村康稔表示，「我們正在履行我們作為一個技術國家的責任，為國際和平與穩定做出貢獻」。並補充說，其目標是阻止先進技術被用於軍事目的。他強調，沒有考慮針對特定國家採取這些措施。

美國早前在去年10月宣布全面限制中國獲得美國技術製造半導體，以減緩中國技術和軍事進步。若沒有荷蘭日本加入，美國的限制將對中國無效。

消息人士早前表示，日本和荷蘭在1月同意加入美國限制向中國出口芯片製造設備，儘管東京從未公開承認達成了一項協定。

荷蘭政府本月在致議會的信中表示，將限制ASML芯片製造設備出口。

中國早前敦促荷蘭，不要效仿美國，搞「技術霸權」。

責任編輯：陳俊賢

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