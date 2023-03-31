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王毅會見美中關係全國委員會會長歐倫斯

國情動向 22:07 2023/03/31

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中共中央外辦主任王毅今日（31日）在北京會見美中關係全國委員會會長歐倫斯（Steve Orlins），呼籲美方對華政策重歸理性，停止打壓圍堵等錯誤行徑。

王毅指出，當前中美關係面臨諸多困難和挑戰，希望美中關係全國委員會和更多美方理性友好人士為中美關係重回穩定發展軌道發揮建設性作用。

王毅強調，美國對華政策刻意將中國打造成最嚴峻地緣挑戰甚至是威脅。 要改善中美關係，美方應當把兩國元首巴厘島會晤共識真正落到實處，重歸理性務實的對華政策，停止打壓圍堵、「脫鉤斷鏈」等錯誤行徑和短視行為。

王毅重申，台灣問題上最重要是一個中國原則，最根本的遵循是中美三個聯合公報，最嚴峻的威脅是「台獨」。美方必須言而有信，以實際行動維護好中美關係政治基礎。

歐倫斯說，祝賀中方促成沙伊和解，展現了中國作為負責任利益攸關方的擔當和重要作用。 他指出，高度讚賞中方釋放深化改革開放的強有力信號。並強調，加征關稅、「脫鉤斷鏈」無益於兩國，也無益於世界。 美中關係全國委員會堅定致力於促進美中交流和人員往來，將繼續為增進美中相互了解發揮積極作用。

責任編輯：陳俊賢

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