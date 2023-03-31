馬英九老家村民：他爺爺是大善人 還辦過鍋廠

台灣前領導人馬英九一行抵達湖南長沙，明天將前往父祖輩曾經世居的湖南湘潭祭祖。有村民說，他爺爺是馬大善人，以前辦過鍋廠、米廠，有很多產業，對鄉親們都很好。

據內媒報道，馬英九今年去看母親秦厚修學生時代在長沙就讀的周南中學。從周南中學出發，行駛100公里便到了湘潭縣茶恩寺鎮雙陽村。從國道拐入一條上山的水泥小路，在山中行走四、五公里後，就看到一片開闊的水田，水田中央靜立著兩棵挺拔的柏樹，柏樹環抱著一座墳墓。這就是馬英九祖父馬立安之墓。

馬立安墓與馬家祖居之間，分屬兩個緊鄰鄉鎮，相隔不過七八公里。駕車穿過太陽山，沿著湘江向北，就進入了白石鎮馬家堰村。馬家堰寺門前是馬立安曾經辦廠的地方。湘江邊河堤，至今仍保留著兩處名為「寺門前義渡」的省級文物保護單位，一是馬氏家族創辦的鴻興福鍋廠遺址，二是馬立安曾捐款修建的渡口。「寺門前義渡」附近一處山邊房屋即為馬英九家祖宅。

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馬英九親表哥劉肇禮一直在湘潭，是個老中醫，現在還在對河易俗河開診所。當地村民說，「他爺爺我們一直都記得，馬大善人。」。

報道說，2008年，鄉民們將自清咸豐年間以來捐資修建義渡的幾塊碑文拼在一起，蓋一個亭子加以保護，題名「書善亭」。馬英九祖父馬立安的名字出現在宣統二年的「義渡加捐」的碑裡。

離「書善亭」幾十米遠的一塊黃土裸露空地，有一塊馬家祖業的屋基，名為「鴻興福鍋廠遺址」。2011年湖南省政府立牌公佈為湖南省級文物保護單位。保護說明稱，鴻興福鍋廠是馬氏家族創辦的一家生產耕具和炊具的企業，馬立安接管企業後，不斷發展壯大，擴大經營，利用寺門前碼頭獨特的地理位置和水運優勢，大規模經營糧食加工及運銷，其鍋暢銷湖南各縣。

村民說，馬英九的爺爺是個好人，「以前辦過鍋廠、米廠，有很多產業，對鄉親們都很好。」

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責任編輯：尹航

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