  • 20°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬英九老家村民：他爺爺是大善人 還辦過鍋廠

社會熱點 16:34 2023/03/31

分享：

分享：

台灣前領導人馬英九一行抵達湖南長沙，明天將前往父祖輩曾經世居的湖南湘潭祭祖。有村民說，他爺爺是馬大善人，以前辦過鍋廠、米廠，有很多產業，對鄉親們都很好。

據內媒報道，馬英九今年去看母親秦厚修學生時代在長沙就讀的周南中學。從周南中學出發，行駛100公里便到了湘潭縣茶恩寺鎮雙陽村。從國道拐入一條上山的水泥小路，在山中行走四、五公里後，就看到一片開闊的水田，水田中央靜立著兩棵挺拔的柏樹，柏樹環抱著一座墳墓。這就是馬英九祖父馬立安之墓。

馬立安墓與馬家祖居之間，分屬兩個緊鄰鄉鎮，相隔不過七八公里。駕車穿過太陽山，沿著湘江向北，就進入了白石鎮馬家堰村。馬家堰寺門前是馬立安曾經辦廠的地方。湘江邊河堤，至今仍保留著兩處名為「寺門前義渡」的省級文物保護單位，一是馬氏家族創辦的鴻興福鍋廠遺址，二是馬立安曾捐款修建的渡口。「寺門前義渡」附近一處山邊房屋即為馬英九家祖宅。

宋濤晤馬英九：兩岸是一家人 家裡的事好商量

馬英九親表哥劉肇禮一直在湘潭，是個老中醫，現在還在對河易俗河開診所。當地村民說，「他爺爺我們一直都記得，馬大善人。」。

報道說，2008年，鄉民們將自清咸豐年間以來捐資修建義渡的幾塊碑文拼在一起，蓋一個亭子加以保護，題名「書善亭」。馬英九祖父馬立安的名字出現在宣統二年的「義渡加捐」的碑裡。

離「書善亭」幾十米遠的一塊黃土裸露空地，有一塊馬家祖業的屋基，名為「鴻興福鍋廠遺址」。2011年湖南省政府立牌公佈為湖南省級文物保護單位。保護說明稱，鴻興福鍋廠是馬氏家族創辦的一家生產耕具和炊具的企業，馬立安接管企業後，不斷發展壯大，擴大經營，利用寺門前碼頭獨特的地理位置和水運優勢，大規模經營糧食加工及運銷，其鍋暢銷湖南各縣。

村民說，馬英九的爺爺是個好人，「以前辦過鍋廠、米廠，有很多產業，對鄉親們都很好。」

馬英九參訪南京大屠殺紀念館 籲兩岸要避戰謀和

馬英九參觀南京中山陵 稱兩岸需應共同追求和平

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 台灣 湖南省 馬英九

上一篇文章

台灣「蛇蠍女」為50萬港紙 把同學賣去柬埔寨摘器官

下一篇文章

內地三大航司去年共虧逾千億 這間公司虧最多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

明日起往來大陸台灣免核酸 僅需24小時內快測陰性結果
明日起往來大陸台灣免核酸 僅需24小時內快測陰性結果
有助打破年齡職場門檻？內地多地招公務員年齡放寬至40歲
有助打破年齡職場門檻？內地多地招公務員年齡放寬至40歲
江蘇一禽獸母虐待仔仔致截肢 父親報警拘捕（有片）
江蘇一禽獸母虐待仔仔致截肢 父親報警拘捕（有片）
蘋果庫克在上海感受京劇文化 他還學會這個（有片）
蘋果庫克在上海感受京劇文化 他還學會這個（有片）
姓「關」名這個字 後生女埋怨：爸媽讓我尷尬了20年
姓「關」名這個字 後生女埋怨：爸媽讓我尷尬了20年
電動車又出靈異事件？無人墓地中「發現」多位行人
電動車又出靈異事件？無人墓地中「發現」多位行人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款