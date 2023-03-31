女網紅廣州地鐵內不雅照瘋傳 原是有人惡意用AI所為

近日網絡流傳一女子在廣州地鐵上的裸體照片，是女子為求流量才做出無底線之事？真相是，有人用AI（人工智能）技術「一鍵脫衣」，將女子身上穿著的背心和短褲都消除了。事件引發網民關注。

一名女穿搭博主一年前曾在社交平台發布在地鐵列車上拍攝的穿搭照片，照片中的她穿著灰色背心和黑色短褲。不過，近日卻有人將她照片中的衣物去除，並在網上惡意傳播，稱有人在地鐵上拍裸照。

▲ 女子發布的原圖（圖片來源：內媒紅星新聞）

已有不少網民湧入該博主照片的評論區，稱有人惡意使用這張照片P圖並傳黃謠。該女博主在評論區回應稱會維權。此外，也有人熱心地在評論區幫助女博主辟謠澄清。

AI「一鍵脫衣」技術讓不少網友感到氣憤。在網上查詢發現，盡管「AI一鍵脫衣」相關軟件早已被封禁，但在網絡上並不難找出替代品。有些非法在線網站甚至公然介紹，該網站可「使用AI算法的強大功能為照片脫衣服」，並提供「免費下載，免費試用」的功能。

▲ 有些AI程式可為照片脫衣（圖片來源：內媒紅星新聞）

而且，即使上傳的是男性的照片，這些網站仍會將照片上的人物P上女性的裸體。

有網民表示，有了現今AI強大的算法加持，在時間、地點都對得上的情況下，偽造的謠言會讓普通人百口莫辯。有網友憂心：「AI犯罪要來了嗎？」

專家表示，在《網絡安全法》第二十七條的規定當中，特別強調，明知他人實施危害網絡安全活動的，不能夠為他提供技術支持，如果情節嚴重，還會構成幫助信息網絡犯罪活動罪等刑事犯罪。

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責任編輯：尹航

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