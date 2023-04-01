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李強同西班牙首相桑切斯會談 籲反對陣營對抗

國情動向 11:55 2023/04/01

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國務院總理李強今日（31日）上午在人民大會堂同西班牙首相桑切斯舉行會談。李強表示，願同西班牙和歐盟一道堅持真正的多邊主義，反對陣營對抗和「新冷戰」，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。

共同捍衛多邊主義和全球化進程

李強指出，中西要鞏固政治互信，密切交流溝通，對接發展戰略。中方讚賞西班牙長期奉行一個中國政策。 兩國都是多邊主義和全球化進程的推動者、受益者，應該旗幟鮮明反對單邊主義和保護主義，共同捍衛以聯合國憲章宗旨和原則為核心的國際秩序和國際體系，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。

反對陣營對抗和「新冷戰」

李強表示，西班牙是中國在歐盟內值得信賴的夥伴。 穩健的中歐關係符合雙方利益，也有利於國際社會團結應對挑戰。中國始終堅定支持歐洲一體化建設和戰略自主，雙方應加強溝通協調，本著尊重平等態度交流對話，求同化異，籌備好今年中歐領導人會晤，辦好各領域高層對話，加強優勢互補，共同打造數位經濟、綠色環保、人工智慧等新的合作增長引擎。 中國願同歐盟一道堅持真正的多邊主義，反對陣營對抗和「新冷戰」，攜手維護世界和平穩定。

共同推動世界經濟復甦和增長

他強調，西班牙是歐盟大國，在地區和國際事務中發揮著積極和重要影響。 中國願同西班牙一道，全面拓展合作，密切多邊協調，共同推動兩國全面戰略夥伴關係取得新的發展，為世界經濟復甦和增長作出積極貢獻。

他指，中方願同西班牙做大貿易投資，加強產業對接，打造新能源、先進材料等合作新增長點，深化共建「一帶一路」合作。 歡迎更多西班牙企業來華投資興業，希望西班牙繼續為中國企業提供公平、公正、非歧視的市場環境。 要依託中國西班牙文化和旅遊年辦好豐富多彩的人文交流活動。

深化各領域合作 實現互利共贏

桑切斯表示，西班牙視中國為重要戰略合作夥伴，希在後疫情時代進一步密切雙邊交流對話，推動西中關係取得更大發展。 西班牙願同中方深化經貿、投資、文化、教育、旅遊等領域合作，實現互利共贏。 歐中關係十分重要，雙方之間擁有巨大合作機遇。 西班牙支持歐中加強交流合作，今年下半年輪值歐盟主席國期間將予以大力推動。 西班牙和歐盟都堅定奉行一個中國政策。

責任編輯：陳俊賢

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