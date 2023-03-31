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習近平晤西班牙等3國元首 提堅持開放共享機遇

國情動向 22:16 2023/03/31

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國家主席習近平今日（31日）在北京會見西班牙、馬來西亞及新加坡3國領導人，習近平指，中國堅決推進高水平對外開放和中國式現代化，願向各國提供更廣闊的市場空間和共享機遇。習又表示願與各國深化雙方關係，提出與新方加強戰略對接、共建中馬命運共同體，以及與西班牙在核心利益問題上相互支持。

習近平下午先與西班牙首相桑切斯會面，習指，半個世紀以來中西堅持相互尊重、交流對話，雙方應堅持從戰略高度謀劃兩國關係，堅定中西互利合作共贏的根本認知，在事關各自主權、安全、發展等核心利益問題上相互支持。雙方就烏克蘭危機交換意見，習強調，中方一貫立場就是勸和促談、政治解決，放棄極限制裁施壓。桑切斯表示願與中方坦誠對話，不斷增強互信，深化雙邊互利合作，特別是電動汽車、綠色能源、數字經濟等領域合作。

習之後與馬來西亞首相安華、新加坡總理李顯龍會面，他向安華表示，中方願加強兩國政府、政黨交往，堅定支持彼此維護主權、安全、發展利益。中國推進高水平對外開放，將為馬國在內的各國帶來新機遇。中馬同屬亞洲文明，願同馬方支持東盟中心地位，堅決抵制冷戰思維和陣營對抗，維護國際公平正義。

他向李顯龍表示，中方把新加坡置於周邊外交優先方向，願同新加坡等國共享機遇，加強陸海新通道建設，深化數字化、綠色化轉型等合作。亞洲地區保持總體和平穩定和快速發展、整體崛起的良好勢頭，地區國家走出了獨立自主、開放包容的特色發展道路，各方應共同反對霸道霸淩，抵制「脫鈎斷鏈」。

安華讚賞中國近年取得的巨大成就，願同中方全力合作，推動有關倡議生效，加強雙邊經貿合作和「雙國雙園」建設，借鑒中方減貧經驗，加強農業現代化等領域合作，並歡迎中國企業赴馬投資。李顯龍則讚賞中國迅速恢復經濟活力，指兩國關係始終保持良好，期待同中國新一屆政府盡快對接溝通，推進互聯互通等重大項目合作。

責任編輯：陳建錫

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