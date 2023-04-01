馬英九湘潭以長沙話祭祖 向祖父報告執政8年兩岸和平繁榮（有片）

台灣前領導人馬英九今日到老家湖南湘潭祭祖，他以長沙話宣讀祭文，並向祖父報告自己曾兩次當選「中華民國總統」，期間積極推動兩岸和平發展，讓這個8年成為台灣與大陸隔海分治70年來，最和平繁榮的階段。

綜合台媒報道，馬英九在祖父墳前說，過去這70多年，他除了在美國求學就業7年外，都住在台灣，他在8年任內秉持祖父讀書為善的家訓，並努力做到清廉、勤政、愛民。





馬英九哽咽地說，「親愛的公公，這是我一生第一次來大陸祭祖與探親，內心非常感動，您的遺訓，使我們子女都懂得自愛自強，為善助人，盡忠職守。這是我們人生最寶貴的資產，取之不盡，用之不竭。請您在天之靈，保佑馬家子孫永遠實踐您的家訓，為人類貢獻心力。」

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之後被問到終於實現掃祖父墓的心情，馬英九表示，祖父在民國16年就過世了，父親才7歲，當然不可能見過他，但是心心念念只是希望來祭祖。中國人慎終追遠、民德歸厚矣，這是我們中國人道德教育非常重要的一部分，今天來看到祖父的墳，內心非常感動。「我們這一家子從我父親到叔叔已經過世了、姑姑，到現在已經有38個子孫，大家都能自立自強」，一直遵照他給我們大家的遺訓「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空。」這是他一輩子的理念。

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責任編輯：袁瑋婧