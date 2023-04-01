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馬克龍馮德萊恩下周訪華 將晤習近平李強

國情動向 14:16 2023/04/01

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在歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的陪同下，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）下周二（5日）啟程訪問中國，兩人6日將一同會見中國家主席習近平和國務院總理李強。

法國總統府公布，馬克龍下周二出發，展開為期3天訪華之旅，會在廣東省和北京停留，下周三（6日）與李強及習近平會晤。

歐盟委員會發言人馬梅（Eric Mamer）在比利時首都布魯塞爾（Brussels）會見傳媒時也宣布，馮德萊恩、馬克龍和習近平下周三將舉行三方會議。

法媒3月31日引述消息稱，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）擬在訪華期間警告北京，向俄羅斯提供軍事支持將帶來災難性後果。

愛麗舍宮消息人士稱，「如果中國做出這個『致命決定』，將對衝突進程產生重大戰略影響」，又指中國是唯一能對俄烏戰爭施加「直接和根本」影響的國家，形容中國是戰事的「遊戲規則改變者」（game-changer）。

馬克龍稱4月4日訪中國談烏克蘭 與歐盟馮德萊恩一起來

馬克龍據報擬4月訪中國 調整法國在中美間貿易關係

責任編輯：袁瑋婧

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外交 地緣政治 歐盟 比利時 布魯塞爾 李強 習近平 北京 俄羅斯 法國

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