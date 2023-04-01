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出家也有年齡歧視？四川道觀招募道士限35歲以下惹議

社會熱點 14:15 2023/04/01

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四川青城山太清宮招募出家道士限18歲至35歲惹議，太清宮回應指非年齡歧視，年齡大身體吃不消。

據內媒報道，太清宮日前發布了一條招募出家道士公告。五項要求中，明確只招收「18歲以上35歲以下未婚男女青年，不能結婚」「沒有任何所謂工資報酬」。

此公告一出，引發熱議。網民紛紛表示，「居然還有歲數限制，而且要未婚男女」「太卷了，道觀也限年齡了」「本來想50歲後去做道士的，看來沒希望了」。

報道指，因不堪眾多追逐熱點的訪客所擾，太清宮已閉門謝客，80多歲的住持楊道長也關閉了手機。楊道長的同門師弟、青城派掌門劉綏濱就招募條款作了回應。

劉綏濱解釋，「35歲以下的年齡限制，是20世紀80年代青城山道教協會定下的，並不是說太清宮的住持有這個要求。因為青城山常年潮濕，加上是出家的清貧生活，年齡大了，身體上是吃不消的。而對於不能結婚的要求，這是全真教祖師爺王重陽定下的規矩了。」劉綏濱表示，道士招募，並不是工作的招聘，而是對有心向道的人開放，更談不上有網友希望「最好有5500元每月的工資」了。

在劉綏濱的個人社交平台上，他也一直為此事呼籲。他表示，自己是道教俗家弟子，和楊道長同為蔣真人的弟子，感謝大家對傳統文化的關注，希望正確看待和理解此前招募公告，停止惡意猜測和評論。

 

責任編輯：袁瑋婧

 

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