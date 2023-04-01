蔡英文轉抵危地馬拉 據報過境紐約期間已晤美議員

台灣領導人蔡英文已轉抵危地馬拉訪問，美媒報道指她在過境紐約期間，已與美國眾議院民主黨非裔領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）會面。

彭博社引述知情人士報道，這場會面於周四（3月30日）在紐約市舉行。傑弗里斯是眾議院少數黨領袖，也是紐約市布魯克林區的議員代表。

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）周五（31日）率先報道了這一消息。傑弗里斯辦公室拒絕證實這次會面，白宮也沒有立即回應評論請求。台灣總統府在一份聲明中說，蔡英文過境美國期間會安排與美方友人進行交流，基於雙方互信及默契，適時再行說明。

北京早前警告，若蔡英文過境美國與美眾議長麥卡錫會面，將堅決反擊。



幾名知情人士透露，拜登政府正以前所未有的力度來淡化蔡英文本周過境美國的重要性，以避免中美關係進一步惡化。蔡英文在美國的行程已經縮減，除了被限制與媒體接觸，蔡英文在過境洛杉磯期間，不太可能到里根圖書館發表演講。這些活動被認為最可能激怒北京政府。

對此，台當局反駁，蔡英文過境洛杉磯諸如演講等活動皆屬臆測，過境洛杉磯行程持續縝密安排中，基於雙方默契與互信，在定案後將與各界說明。

蔡英文周五（3月31日）抵達危地馬拉後與僑民茶敘，說期望台灣的力量能在世界每個角落發揮影響力，台灣走向世界的腳步不會停止，要持續扮演全球經濟的關鍵力量，也成為世界民主的燈塔。她稍後將與危地馬拉總統會談並簽署協議。

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責任編輯：袁瑋婧