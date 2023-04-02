秦剛與林芳正會談 敦促不插手台灣問題、不為虎作倀

日本外相林芳正昨日（1日）抵達北京，他今日（2日）與中國外長秦剛舉行會談。中國外交部表示，秦剛談及台灣問題及半導體，他敦促日方不得插手台灣問題、不得以任何形式損害中國主權；不應為虎作倀。日媒指，林芳正表達了對釣魚島在內的東海局勢的嚴重關切，並重申台海和平穩定的重要性。

（第二版更新於16：40 新增中國外交部通報）

林芳正強調台海和平穩定的重要性

據日本放送協會（NHK）報道，林芳正今日香港時間10時30分與秦剛進行了約4小時的首次面對面會談，包括共進午餐。

林芳正首先表示，「日中關係存在多種可能性，但同時我們也面臨著諸多挑戰和嚴重懸而未決的問題，我們正處於一個非常重要的階段。」

報道指，雖然會議內容尚未明確，但林芳正談到了包括沖繩尖閣列島（中國稱「釣魚島」）在內的東海局勢，以及對中俄合作在日本加強周邊軍事活動的憂慮。

此外，他還抗議在中國拘留日本男子，其中包括一家大型製藥公司的一名男子，並強烈呼籲早日釋放他們。林芳正還表達了對香港和新疆人權問題的嚴重關切，並重申了台海和平與穩定的重要性。

報道還稱，林芳正稍後將會見中國國務院總理李強及中共中央外事辦主任王毅。

秦剛談及半導體：日本不應為虎作倀

據中國外交部公佈，秦剛表示，當今世界變亂交織，中日關係既存在機遇，也不乏挑戰。去年是中日邦交正常化50周年，習近平主席同岸田首相在曼谷舉行首次會晤，為兩國關係指明了方向。今年我們又迎來中日和平友好條約締結45周年的重要節點，雙方應以領導人重要共識為引領，重溫條約精神，加強交流溝通，推動兩國關係排除干擾、克難前行。

秦剛表示，面對矛盾分歧，拉幫結派、喊話施壓無助於解決問題，只會加深彼此隔閡。希望日方樹立正確對華認知，拿出政治智慧和擔當，同中方共同努力，加強對話溝通、推進務實合作、增進人文交流、妥善管控分歧，為兩國關係排障減負，構建契合新時代要求的中日關係。

在台海問題上，秦剛強調，台灣問題是中國核心利益的核心，事關中日關係的政治基礎。中方敦促日方恪守中日四個政治文件的原則和迄今承諾，不得插手台灣問題、不得以任何形式損害中國主權。

關於一名日本公民在華從事間諜活動案件，秦剛強調，中方將依法處置。

秦剛還指出，福島核污染水排海是事關人類健康安全的重大問題，日方要負責任地處置。美曾用霸凌手段殘酷打壓日本半導體產業，如今對華故伎重施。己所不欲，勿施於人。日本切膚之痛猶在，不應為虎作倀。封鎖只會進一步激發中國自立自強的決心。日本是七國集團成員，更是亞洲一員，應正確引導會議基調和方向，多做有利於地區和平穩定的事，凝聚國際社會真正共識。

雙方還就中日韓合作、朝鮮半島局勢、安理會改革等國際地區問題交換了意見。

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責任編輯：尹航

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