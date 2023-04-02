中國女留學生在泰國遭綁架後棄屍 嫌犯為3中國人

泰國暖武里府BangMaeNang警局本月1日在Ton Chuek Salaya寺附近一片香蕉林的水溝中發現一個塑膠袋，裡面裝有一具女屍，手腳被捆綁且有被毆打的痕跡，初步判斷死亡時間已有約3至4天。死者為日前失蹤的中國留學生Jin Can（音譯），嫌疑人為3名中國籍男子，現已逃離泰國。

警方對死者生前行動軌跡進行了調查後透露，死者大一至大二期間均為網上授課，剛於今年上月初入境泰國以繼續完成學業。監控錄像顯示，死者曾於上月28日打的士前往暖武里府BangYai區的一家百貨公司，隨後失去蹤跡。

經調查，死者父親在上月29日曾收到來自嫌疑人的勒索資訊，要求其將50萬元人民幣轉入一個中國帳戶。但由於不確定女兒的具體情況，其父親沒有在第一時間給歹徒轉帳。

警方表示，3名嫌疑人為預謀作案，他們在BangYai地區租了住所和車，經常徘徊在這一帶。經泰國警方調查，3名嫌疑人已於上月30日離開泰國，正進一步搜集整理相關證據。

警方表示，曼谷一所大學負責中國留學生事務的老師上月31日前往警局報案稱，一名音樂專業大三年級的中國留學生Jin Can失蹤。 當地警方、移民局等相關部門立即展開調查，尋找該學生下落。 直至當地時間本月1日，警方在暖武里府Ton Chuek Salaya寺附近一片香蕉林的水溝中發現死者屍體。

責任編輯：陳俊賢