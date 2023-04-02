  • 21°C
香港時間 : 2023402日 (週日) 23:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京一航天公司推出骨灰上太空服務 5萬蚊最低消費

社會熱點 16:52 2023/04/02

分享：

分享：

身後歸宿有了多種選擇，北京一間航天公司推出「太空葬」，可將逝者的紀念品或骨灰安置在太空中。對此網民反應兩極，有人認為有新意，有人則擔憂製造太空垃圾。

據粉絲過百萬的微博用戶「China航天」發布，北京一間航天公司將於4月5日發布全新的太空產品，包括「星葬——中國太空葬」和「太空寺廟」等創新性產品。兩種產品分別是將逝去的親人安置在太空中，和透過太空寺廟為自己祈福。

據內媒報道，該公司負責人澄清，由於去年是第一次發射，為保護珍貴的紀念品，去年只是嘗試將近50人的紀念品通過長征系列火箭上的兩顆衛星送進了太空，如項鏈、戒指、乳牙、夫妻結髮及一些去世者的紀念品等。目前公司尚未正式將骨灰送進太空，預計今年開啟徵集，技術上是可行的。

圖片來源：內媒

負責人還介紹，公司的星葬衛星發射前已通過國防科工局有關部門的嚴格審批，擁有發射許可證。所有能審批發射的衛星都有一個大前提，就是能正常完成通信或遙感功能。「紀念品或骨灰只佔據很小的空間，鑲嵌在衛星內，不會拋棄到外太空。」

價格方面，實物太空葬「太空紀念星盒」根據尺寸不同，定價不一，分別有直徑高度10mm、15mm和30mm3種尺寸，最大裝載重量在10g至80g不等，價格從低到高分別為5萬元（人民幣，下同）起、12萬元起、30萬元起。最便宜的是記載逝者照片、墓志銘的「太空靈位」，鑲嵌在衛星中，售價為1.98萬元起。

對此，網友評論不一。有人認為這是「噱頭」「變相圈錢」「割韭菜」；也有聲音認為，「太空葬可以搞一搞，有一定市場」「表明航天時代真的到來了」；還有網友在探討該殯葬模式的可行性，「會不會影響科研衛星運行」「是否會造成太空垃圾」。

有專家認為，太空葬作為一種新型衛星用途，說明航天科技的商業價值正在被人們關注和開發。但由於意識超前和費用問題，目前針對太空葬的業務還比較少，社會接受度也需要繼續深入調研。

女網紅廣州地鐵內不雅照瘋傳 原是有人惡意用AI所為

內地三大航司去年共虧逾千億 這間公司虧最多

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
微博 服務 科研 航天科技 產品 國防 科技產品 網絡熱話

上一篇文章

中國女留學生在泰國遭綁架後棄屍 嫌犯為3中國人

下一篇文章

出家也有年齡歧視？四川道觀招募道士限35歲以下惹議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

馬英九湘潭以長沙話祭祖 向祖父報告執政8年兩岸和平繁榮（有片）
馬英九湘潭以長沙話祭祖 向祖父報告執政8年兩岸和平繁榮（有片）
中國女留學生在泰國遭綁架後棄屍 嫌犯為3中國人
中國女留學生在泰國遭綁架後棄屍 嫌犯為3中國人
女網紅廣州地鐵內不雅照瘋傳 原是有人惡意用AI所為
女網紅廣州地鐵內不雅照瘋傳 原是有人惡意用AI所為
北京一航天公司推出骨灰上太空服務 5萬蚊最低消費
北京一航天公司推出骨灰上太空服務 5萬蚊最低消費
時速可超600公里 高溫超導懸浮列車完成首次運行試驗（有片）
時速可超600公里 高溫超導懸浮列車完成首次運行試驗（有片）
台灣「蛇蠍女」為50萬港紙 把同學賣去柬埔寨摘器官
台灣「蛇蠍女」為50萬港紙 把同學賣去柬埔寨摘器官
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款