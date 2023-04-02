北京一航天公司推出骨灰上太空服務 5萬蚊最低消費

身後歸宿有了多種選擇，北京一間航天公司推出「太空葬」，可將逝者的紀念品或骨灰安置在太空中。對此網民反應兩極，有人認為有新意，有人則擔憂製造太空垃圾。

據粉絲過百萬的微博用戶「China航天」發布，北京一間航天公司將於4月5日發布全新的太空產品，包括「星葬——中國太空葬」和「太空寺廟」等創新性產品。兩種產品分別是將逝去的親人安置在太空中，和透過太空寺廟為自己祈福。

據內媒報道，該公司負責人澄清，由於去年是第一次發射，為保護珍貴的紀念品，去年只是嘗試將近50人的紀念品通過長征系列火箭上的兩顆衛星送進了太空，如項鏈、戒指、乳牙、夫妻結髮及一些去世者的紀念品等。目前公司尚未正式將骨灰送進太空，預計今年開啟徵集，技術上是可行的。

▲ 圖片來源：內媒

負責人還介紹，公司的星葬衛星發射前已通過國防科工局有關部門的嚴格審批，擁有發射許可證。所有能審批發射的衛星都有一個大前提，就是能正常完成通信或遙感功能。「紀念品或骨灰只佔據很小的空間，鑲嵌在衛星內，不會拋棄到外太空。」

價格方面，實物太空葬「太空紀念星盒」根據尺寸不同，定價不一，分別有直徑高度10mm、15mm和30mm3種尺寸，最大裝載重量在10g至80g不等，價格從低到高分別為5萬元（人民幣，下同）起、12萬元起、30萬元起。最便宜的是記載逝者照片、墓志銘的「太空靈位」，鑲嵌在衛星中，售價為1.98萬元起。

對此，網友評論不一。有人認為這是「噱頭」「變相圈錢」「割韭菜」；也有聲音認為，「太空葬可以搞一搞，有一定市場」「表明航天時代真的到來了」；還有網友在探討該殯葬模式的可行性，「會不會影響科研衛星運行」「是否會造成太空垃圾」。

有專家認為，太空葬作為一種新型衛星用途，說明航天科技的商業價值正在被人們關注和開發。但由於意識超前和費用問題，目前針對太空葬的業務還比較少，社會接受度也需要繼續深入調研。

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責任編輯：尹航

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