動物園10萬蚊招勇士陪老虎瞓 一日就發生意外（多圖）

江蘇淹城野生動物世界上週六（1日）透過視像發出「懸賞令」，招募「勇士」與白虎同住帳篷，每小時可獲得10萬元現金獎勵。才過了一天，動物園昨日（2日）表示，帳篷被老虎破壞，活動取消。監管部門指，視像涉嫌違反《廣告法》。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

動物園昨日發公告稱，因野生白虎的不可控性，非常排斥新物件，瞬間就將帳篷撕毀，導致活動無法正常開展，所以遺憾地通知活動暫停。公告又指，後續將挑選溫和的動物，繼續開展動物帳篷體驗。

動物園官方表示，今年首次推出了「動物露營森友會」活動，打算劃定一個區域，「讓遊客在動物園露營，這樣可以在休息的同時與動物進行近距離的親密互動。」

有媒體和專家提醒，圈養狀態下的獅子和老虎通常不具有對人類天然的恐懼，給了遊客「虛假的安全感」，但「對野生動物缺乏警惕和尊重會付出非常高昂的代價，有時甚至是生命。」

另外，當地市場監管部門了解到，該短視像涉嫌違反《廣告法》相關規定，市監部門已責令當事人停止發布，予以刪除，並對其涉嫌違法情況作進一步調查處理。

責任編輯：陳俊賢