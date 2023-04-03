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內地3月財新製造業PMI降至50遜預期 就業再度收縮

經濟脈搏 10:12 2023/04/03

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內地製造業狀況穩定，修復勢頭放緩，3月財新製造業採購經理指數（PMI）由2月的51.6回落到50，低於預期的51.7。分析指，數據反映疫情期間積壓需求短期釋放後經濟恢復基礎不牢固。此外，分項數據還顯示，就業情況仍未得到根本性改善。

生產指數、新訂單指數在擴張區間回落

內地3月財新製造業PMI錄50，落在榮枯線上，顯示製造業經濟活動總體與上月持平，回暖勢頭放緩。

這一走勢與國家統計局製造業PMI一致。統計局近日公布的3月製造業PMI回落0.7個百分點至51.9，連續三個月位於擴張區間。

分項數據顯示，製造業供需修復速度減慢，3月製造業生產指數、新訂單指數在擴張區間回落，僅略高於榮枯線。部分受訪企業反映受益於疫情防控放開，客戶需求和數量均有改善，但也有企業表示銷售相對疲弱，尤其是海外訂單。分品類來看，消費品銷售增長，中間品和投資品銷售下降。此外，主要受外需不振拖累，新出口訂單指數重回收縮區間。

就業情況仍未得到根本性改善，3月製造業就業指數再度降至臨界點以下。據調查，用工量下降主要是因為人員自願離職後崗位空缺沒有得到填補，以及企業削減成本。同時，積壓工作量指數在擴張區間小幅下行，產能壓力相對溫和。

內地三大航司去年共虧逾千億 這間公司虧最多

3月原材料購進價格指數落在臨界點上，意味著在連續五個月上漲後，當月製造業成本按月維持不變。需求不振限制企業定價能力，當月出廠價格指數小幅降至收縮區間，其中消費品價格降幅大於中間品和投資品價格漲幅。

製造業供應鏈延續了2月的修復趨勢，3月供應商供貨時間指數繼續位於擴張區間，但較上月略有回落。

製造業企業主仍對未來生產經營充滿信心，3月信心指數較2月的近兩年高點有所回落，但仍高於長期均值。企業普遍預計，未來一年將恢復更正常的運營狀態。市場需求改善、客戶數量增加、新產品開發等因素，支撐了業界的增長預測。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，3月財新中國製造業PMI相關數據顯示經濟快速復蘇勢頭有減弱跡像，反映疫情期間積壓需求短期釋放後經濟恢復基礎不牢固。展望未來，經濟增長仍依賴內需的提振，特別是居民消費水平的提升。唯有夯實就業基礎、提高居民收入、改善市場預期，方能落實中央提出的恢復和擴大消費的既定目標。

責任編輯：尹航

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