內地3月樓市成交量按月按年均大幅上漲 一線城市漲幅明顯

中指研究院數據顯示，內地3月樓市成交量按月、按年均大幅上漲。一線代表城市成交面積按月上漲73.0%，按年漲83.9%。二線代表城市成交面積按月漲54.7%，按年漲70.9%。庫存面積方面，總量略有下降。一線城市供應量按年增近兩倍，但成交方面量價雙降。

數據顯示，一線成交面積按月上漲73.0%，按年漲83.9%。其中，廣州按月漲幅最大，漲幅為81.1%，按年漲幅79.5%；上海按月漲幅77.8%，按年漲幅117.7%。

二、三線城市數據顯示，二線代表城市成交面積按月漲54.7%，按年漲70.9%。二線城市中青島按月漲幅最高，為118.6%。三線代表城市成交量按月漲幅28.6%，其中韶關下跌7.6%，三線城市按年漲幅為60.1%。

庫存面積方面，總量略有下降，寧波降幅最大，庫存面積按月降幅6.52%；上海庫存漲幅較大，為2.25%;蘇州、溫州漲幅分別為1.97%、1.89%。

土地方面，房企拿地城市主要集中在深圳、杭州、寧波、成都、紹興等地。監測城市總體供應量按年減少，宅地推出量按年降逾三成，一線城市供應量按年增近兩倍; 成交方面量價雙降，出讓金總額按年降逾一成，僅二線城市成交面積按年上漲。

責任編輯：陳俊賢