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【坂本龍一逝世】曾屈尊北京小酒吧彈走音琴 嚇壞主持人

社會熱點 10:30 2023/04/03

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日本作曲大師坂本龍一逝世，享年71歲。坂本龍一除了首本名曲《Merry Christmas Mr. Lawrence》，亦因曾為電影《末代皇帝溥儀》配樂而受中國人熟悉。坂本龍一一生與中國甚有緣分，他一次來到中國時，曾在北京一家小酒吧即興演出，令人大感意外。他當時所彈的鋼琴本身還調音不准，主持人自覺太失禮，但坂本龍一這位大師卻毫不介意。

騰訊訪談節目《十三邀》2019年曾訪問坂本龍一，其中國好友、內地主持人兼DJ張有待亦有亮相。張有待提及，坂本龍一2018年12月到訪北京時，自己邀請了坂本龍一和幾位藝術界朋友，來到一家酒吧，幾個人打算為坂本龍一做一場小型演出，以歡迎他來到中國。

    點擊圖片放大

演出後，坂本龍一走到台上，表示自己非常享受。「今晚我本來沒打算彈甚麼，但我要是不彈點甚麼做回禮，會很內疚，所以現在讓我來彈一小段吧！」

張有待回憶，結果坂本龍一一彈，就發現鋼琴的音不准。張有待說：「我當時心都快提到......因為這個實在是太失禮了。」

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張有待表示，自己認識很多音樂家，他們假如被要求即興演出，都會以今天不在狀態、不習慣這件特定樂器等理由推卻，又或者覺得自己名氣太大，而不願在這種場合演出。他稱，當坂本龍一彈完第一首，時大家都以為只此一曲。

豈料坂本龍一彈完卻說：「我再來一首吧。」《Merry Christmas Mr. Lawrence》旋律隨即響起，現場觀眾爆發出歡呼。

    點擊圖片放大

張有待說：「那天之後網上有很多傳聞，『這是一個甚麼不知名的酒吧？』，是一個地下室，板本龍一在這演了，就是不可思議，在一台音不准的鋼琴上彈，又溫暖又自由那種。我覺得溫暖、自由，而且真誠、誠懇。」

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責任編輯：連兆鋒

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