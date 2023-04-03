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張繼科500萬借據公開 被爆用景甜私密片抵賭債（多圖）

社會熱點 11:43 2023/04/03

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內地乒乓球運動員張繼科近日被爆欠巨額賭債，還曾用前女友、內地女星景甜的私密片段抵賭債。

日前，有網民在微博爆料指，張繼科賭博欠債，拿某女明星私密照抵債。盡管張繼科一方很快出聲明否認，但記者李微敖證實此事屬實，並指出，對外泄露的該女明星私密視頻共有3條，還有1張視頻截圖。張繼科承認，給他人看過上述視頻中的一段。另外，前幾年張繼科被債主（及家人）起訴。起訴後，經過調解，張還了債主（及家人）100來萬元（人民幣，下同）。但是，張繼科打的欠條是500來萬元，那張欠條，還在債主（及家人）手中。

李微敖在回應中稱，2020年，有武漢的朋友們告訴他，一位武漢的S先生，張繼科欠他很多的錢，於是S先生向張討債。在此前後，張繼科給了幾段明星某女士的私隱視頻給S先生。S先生轉而向某女士要錢，結果某女士報案，S先生在2020年2月被抓。他對此產生了興趣，於是進行了比較長時間的採訪。

500萬借據曝光 利率是銀行4倍

李微敖還公開一張借據，該欠條顯示，張繼科借款500萬，借款周期為25天，超過25天後利息按月息1.99％計算。按照這一標準計算，逾期未歸還本金的話，每個月利息就將近10萬元，一年利息將近120萬元，年息將近24%。記者從銀行工作人員處了解到，銀行的貸款利率主要是根據人行規定的貸款利率進行上下浮動。以商貸五年以上為例，2019年基準利率為4.9%，實際基本會在6%左右。也就是，張繼科借款利率幾乎是銀行實際商貸利率的4倍。

亦有不少網民表示此事是真，傳內地女星鄭爽曾為好友景甜出氣，在粉絲群內大罵張繼科，鄭爽聲稱有人以私密照，向景甜勒索800多萬元人民幣。網民亦找到景甜曾經在綜藝節目上透露，自己2019年遭遇重大事件，「那段時間體驗了從小到大最難過的感受」。景甜與張繼科2019年6月分手，網民當時就覺得此事與張繼科有關。

對此，內媒「新京報我們視頻」稍早聯繫上張繼科本人，記者問：「網友爆料你因為欠債的原因，曾經把某個女演員的私密照片給別人看，請問有沒有這樣的事情？」張繼科答：「沒有」，接著追問：「是欠債的事情沒有？還是發照片的事情沒有？」張繼科沒回答，直接掛斷電話。

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  • 女星景甜 ​​​​​

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責任編輯：袁瑋婧

 

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