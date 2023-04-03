▲ 【坂本龍一逝世】新冠初爆發特別演出 一個細節感動中國網民

國際音樂巨匠、日本作曲家坂本龍一癌症逝世，終年71歲。坂本龍一曾為《戰場上的快樂聖誕》（Merry Christmas Mr. Lawrence）、《末代皇帝溥儀》等電影配樂並演出，享譽全球。2020年初新冠疫情在中國內地開始爆發時，坂本龍一曾在線上特別演出，為中國觀眾加油。坂本龍一當時使用一件樂器的當中細節，尤其感動中國網民。

2020年2月，板本龍一與北京798藝術區的尤倫斯當代藝術中心合作，參加在快手直播的線上音樂會。據人民網當時報道，這場音樂會累計有數百萬人觀看，而阪本龍一團隊為了讓影像更具藝術色彩，使用了4K高清便攜運動式設備拍攝，景深感非常強。

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板本龍一當時身在美國紐約，在一處錄音室即席演奏近30分鐘。除了常見樂器，他亦採用不少特別演奏方式，例如用石頭敲擊、用琴弦摩擦、用鋼琴與合成器演奏等。

板本龍一演出期間，鏡頭拍到他敲擊的吊鈸上「中國武漢制造」字樣。這簡單幾個字，表達出板本龍一對武漢的關懷，音樂的力量跨越了語言和國界，網友紛紛齊聲留言「武漢加油」。

演奏結束時，板本龍一亦對著鏡頭用中文說出：「大家，加油！」這場音樂會也成為中國網絡熱搜。

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責任編輯：連兆鋒