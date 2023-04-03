【神州快訊】郵儲銀行行長劉建軍：將在五方面打造差異化特色優勢

日前，在郵儲銀行2022年業績發布會上，郵儲銀行行長劉建軍表示，科技是銀行業決戰未來的關鍵，郵儲銀行堅持每年將營業收入的3%左右投入到信息科技領域，持續強化金融科技賦能。郵儲銀行新一代個人業務核心系統已完成超6.5億客戶群體的無感遷移，新系統的各項性能指標大幅提升。郵儲銀行將在五方面打造差異化特色優勢：一是紮根鄉村沃土，做「三農金融的主力軍」；二是深耕中小微企業，以金融活水潤澤千萬戶企業；三是聚焦城鄉居民，讓財富管理惠及億萬客戶；四是發揮金融市場優勢，助力資金融通高效順暢；五是創新業務模式，讓主動授信成為信貸業務騰飛的翅膀。

劉建軍表示，今年以來，我國經濟運行出現了企穩回升的態勢，給銀行業帶來了穩定的外部環境。但與此同時，資產端利率重定價、資金端利率基本穩定和市場利率的長期低位運行，給銀行業自身的經營帶來巨大的挑戰。銀行業正在呈現產品同質化、價格透明化、競爭白熱化、業務低利化等發展特點，如何在新的市場浪潮中勇立潮頭而不是淹沒其中，是擺在銀行經營者面前的一道必答題。

2022年，郵儲銀行實現歸屬於股東的淨利潤852.24億元（人民幣，下同），同比增長11.89%；實現營業收入3,353.91億元，同比增長5.10%；資產總額突破14萬億元，較上年末增長11.75%。

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