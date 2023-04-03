  • 21°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 13:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【神州快訊】郵儲銀行行長劉建軍：將在五方面打造差異化特色優勢

特約 11:00 2023/04/03

分享：

分享：

日前，在郵儲銀行2022年業績發布會上，郵儲銀行行長劉建軍表示，科技是銀行業決戰未來的關鍵，郵儲銀行堅持每年將營業收入的3%左右投入到信息科技領域，持續強化金融科技賦能。郵儲銀行新一代個人業務核心系統已完成超6.5億客戶群體的無感遷移，新系統的各項性能指標大幅提升。郵儲銀行將在五方面打造差異化特色優勢：一是紮根鄉村沃土，做「三農金融的主力軍」；二是深耕中小微企業，以金融活水潤澤千萬戶企業；三是聚焦城鄉居民，讓財富管理惠及億萬客戶；四是發揮金融市場優勢，助力資金融通高效順暢；五是創新業務模式，讓主動授信成為信貸業務騰飛的翅膀。

劉建軍表示，今年以來，我國經濟運行出現了企穩回升的態勢，給銀行業帶來了穩定的外部環境。但與此同時，資產端利率重定價、資金端利率基本穩定和市場利率的長期低位運行，給銀行業自身的經營帶來巨大的挑戰。銀行業正在呈現產品同質化、價格透明化、競爭白熱化、業務低利化等發展特點，如何在新的市場浪潮中勇立潮頭而不是淹沒其中，是擺在銀行經營者面前的一道必答題。

2022年，郵儲銀行實現歸屬於股東的淨利潤852.24億元（人民幣，下同），同比增長11.89%；實現營業收入3,353.91億元，同比增長5.10%；資產總額突破14萬億元，較上年末增長11.75%。

（資料由客戶提供）

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

【神州快訊】第3屆金華發展大會4月舉行 注重鏈接海外資源
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款