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【清明節2023】凌晨就出發 寧夏2300名師生徒步54公里拜烈士

社會熱點 13:57 2023/04/03

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清明節將至，內地不少學校都有組織學生為革命烈士掃墓的傳統。寧夏固原兩間學校的2300名師生去掃墓，凌晨不到5點鐘就出發，往返要徒步54公里。有老師說，確實出現學生抽筋的情況，但徒步過程安全有保障。

據內媒報道，4月1日，寧夏固原市的2300名師生徒步54公里祭拜先烈。天還沒亮，學生穿著校服，戴著統一顏色的帽子，整齊列隊大踏步走出校門，學生們還手舉紅旗、手拉橫幅，橫幅上寫著「團結友愛，永不言敗」。一段航拍視頻中，在山間的道路上，學生擺成一個個方陣前行。

師生們當天凌晨不到5點鐘就出發，上午10點多才抵達距離學校27公里的烈士陵園。在烈士陵園，學生參加儀式，包括代表發言、敬獻花籃、宣誓、擦拭瞻仰烈士墓碑等環節，大概持續一個小時左右。當晚8點左右，師生完成總距離54公里的徒步，全部安全抵達學校。

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參加活動的王老師稱，徒步去烈士陵園的活動至今已堅持28年。學校堅持每年在清明節前開展這項活動，就是想讓每一屆學生在用腳步丈量54公里路的過程中體會長征艱辛，磨煉意志，厚植愛國主義精神。

「都是十一二歲的孩子，徒步幾十公里，對他們確實是一個很大的考驗。」王老師稱，整個路程大部分是山路，不過今年部分路段拓寬，路況較好，走起來更順暢。徒步過程中，確實有個別孩子出現抽筋的情況，但因為有車輛和老師跟隨，安全都有保障，當天全體師生沒有一個掉隊或退出。

有網友稱，小的時候每年春天也是徒步去陵園，這種才是最好的教育；也有網友表示，這才是精神上和身體上的雙重洗禮。另外，也有網友對徒步54公里表示質疑。

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責任編輯：尹航

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