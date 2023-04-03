87歲老人半夜「飛簷走壁」 布條結繩逃離養老院卻被困牆上

陝西寶雞一位87歲的婆婆半夜撬窗逃離養老院，她用布條結繩翻牆，卻被困在牆上。路人發現後急忙報警，婆婆被送往醫院就醫，診斷為多發性肋骨骨折。事後養老院表示，老人生活可以自理，是有計劃出走，院方沒責任。

撬開窗戶用布繩從四樓到二樓

從警方得知，婆婆上月16日凌晨從養老院翻牆出走，卡在牆頭下不來，路過的行人發現后報警，民警趕到現場和行人一起救下婆婆。

養老院張院長表示，淩晨時分，老人撬開窗戶的安全卡扣，拿出之前用布條等做成的繩子翻出窗戶，從四樓到二樓的一個平台，想翻牆回家。 等查房看護人員發現老人不在房內時，老人已經準備從二樓平台走樓梯下去了。

律師：老人自身原因 養老院不承擔責任

事發後，婆婆的家屬要求養老院退還3000元押金和剩餘的看護費，以及負責老人今後看病的費用。但院方表示，老人生活可自理，養老院不可能24小時看著她，更何況老人是有計劃出走的。

陝西恆達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善認為，至於老人摔傷，養老院是否擔責，需判定養老院是否存在過錯，是否存在未盡到合同約定或法定義務情形。

趙良善強調，如果老人能夠自理，《養老服務合同》中也未約定老人需要特殊陪護或老人護理需要巡邏、專人值守的，因老人自身原因導致摔倒的，養老院不承擔責任。

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責任編輯：陳俊賢