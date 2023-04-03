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Nivea、安踏叫停與張繼科合作 一文看他幾多代言傍身

社會熱點 15:42 2023/04/03

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內地乒乓球運動員張繼科被曝欠巨額賭債，還用前女友、內地女星景甜的私密片段抵賭債，張繼科風評轉差。事件繼續發酵，目前已有護膚品牌妮維雅（Nivea）、運動品牌安踏、辦公軟件WPS宣布與張繼科的合作暫停或終止。

據內媒報道，不完全統計，張繼科先後代言了美津濃（Mizuno）體育品牌、華潤怡寶礦泉水、Butterfly運動包系列、可口可樂、李寧超輕9跑鞋、蒙牛純牛奶、平安車險、燕京啤酒、東風悅達起亞、安踏等多個品牌。

2017年，《體壇周刊》公布了中國體壇財富榜，張繼科2016年以6000萬元（人民幣，下同）收入排在第二，僅次於孫楊。

張繼科500萬借據公開 被爆用景甜私密片抵賭債（多圖）

與此同時，里約奧運會之後，飽受腰傷困擾的張繼科狀態開始下滑，淡出國家隊的同時也開始頻繁參加綜藝節目。據不完全統計，張繼科幾年來參加了《約吧大明星》《跨界歌王》《天天向上》《我們來了》《熟悉的味道》《挑戰不可能》《吐槽大會》《女兒們的戀愛》《我們戀愛吧》《奔跑吧兄弟》《極速前進》等20多檔綜藝類節目。

隨著曝光增多，張繼科的人氣也越來越高。有報道指，張繼科代言費用約為每年1000萬元。

儘管張繼科欠賭債並用景甜私密片段抵債的事情未有定論，目前多家張繼科曾代言的品牌已刪除相關微博。

  • 安踏客服回應稱，目前已終止和張繼科的所有合作。
  • 妮維雅客服回應稱，張繼科與妮維雅的合作暫時告一段落。
  • WPS淘寶官方客服稱已與張繼科終止合作。
  • 舒膚佳官方旗艦店客服提供的信息亦顯示，品牌明星合作伙伴名單中並未包含張繼科名字。

此外，目前舒膚佳、潤百顏、相宜本草、一汽豐田的官方微博也已檢索不到任何跟張繼科有關的內容。

奪冠踢爛廣告牌 乒球國手張繼科遭重罰

姚明與孫楊風格有別　反映不同時代？

責任編輯：尹航

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