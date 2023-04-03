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馬斯克母親周遊中國兩星期 在上海隔空問兒子這一問題（多圖）

社會熱點 16:18 2023/04/03

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特斯拉（Tesla）創始人馬斯克（Elon Musk）母親梅耶·馬斯克（Maye Musk）結束兩周訪華之旅，在社交媒體發文感謝中國，這兩周她曾赴上海、廣州、廈門、成都、蘇州、武漢等多地遊玩。

梅耶·馬斯克於3月18日發推稱自己將開啟中國之行，表示自己將來中國宣傳新書並遊玩。她在每個城市出席圖書簽售會並發表演講。

梅耶·馬斯克2020年出版了自傳《人生由我》，不少博主曾轉載她書中的人生故事，也令梅耶在中國走紅。在中國期間，她在推特上不時分享自己的旅行照片，包括在成都參觀特斯拉專賣店，在廈門遊覽南普陀寺，以及在廣州塔、蘇州園林、上海東方明珠等地標打卡等。

值得注意的是，她在上海還曬了一張特斯拉3XY在等交通燈的照片，問了馬斯克這樣一個問題：上海和洛杉磯哪裏的特斯拉更多？

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此前官方宣布，特斯拉上海超級工廠2月共交付74,402輛，2月國內零售銷量為33,923輛，出口量為40,479辆。

另外，據路透社報道，馬斯克正計劃訪問中國，並將尋求與總理李強會面。 

報道引述消息人士稱，取決於李強是否有空，這次訪問最快可能在4月進行。如果馬斯克此次成行，這將是他自疫情爆發3年以來首次訪華。

責任編輯：袁瑋婧

 

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