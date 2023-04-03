▲ 馬克龍訪華有何看點 為甚麼去廣州？

中國外交部宣佈，法國總統馬克龍應中國國家主席習近平邀請，會於4月5日至7日國事訪問中國。除了北京，馬克龍也會到廣州訪問。與德國總統朔爾茨去年中國行一樣，馬克龍同樣率商界代表來訪，而俄烏戰爭議題同樣是這次中歐外交揮之不去的大背景。馬克龍是次更與歐盟委員會主席馮德萊恩一同訪華，似乎添了不確定因素，也許同時增加了此行的潛在成果，以及中法、中歐擴大合作的潛在障礙。

馬克龍為甚麼去廣州？

中國外交部介紹，國家主席習近平、總理李強、人大委員長趙樂際會分別會見馬克龍，馬克龍還會赴廣東省廣州市參觀訪問。

值得注意的是，廣東是習近平父親習仲勛曾經主政的省份。馬克龍也會是首位到訪廣州的法國總統。

外媒引述法國愛麗舍宮消息人士稱，馬克龍此行料會與習近平交談6至7小時，他打算鞏固與習近平的個人關係，並藉此希望中方能向俄羅斯施壓，而到訪廣州是他為此行增添人際關係元素的一種方式。

馬克龍訪華會如何影響俄烏局勢？

馬克龍早前表示，希望中國能發揮作用推動俄烏戰爭結束，但他強調，戰爭結束的方式需要兼顧烏克蘭領土完整，俄羅斯必須撤軍。

中國雖然未有明確提出俄羅斯撤軍，但中方政治解決危機12點立場之中，第一項即為「尊重各國主權」，要求嚴守聯合國憲章、保障各國領土完整。而中方關於解決人道危機、反對使用核武等其他多項主張，實際上亦與歐洲有不少重疊。

朔爾茨去年訪華就與中方共同反對使用核武，並以此「成功爭取」作為回去向德國與歐洲內部推銷的賣點。馬克龍今次訪華，雙方除了核武議題，會否就烏克蘭領土問題發表一致觀點，值得觀察。

馬克龍多大程度上代表歐盟？

馬克龍今次邀請歐委會主席馮德萊恩一同訪華，以「發出統一的歐洲聲音」。他又稱，自己不能代表整個歐盟，而法國有獨立自主的外交政策。

只是馮德萊恩對華態度素來比馬克龍、朔爾茨強硬。她日前才發表演說，稱歐洲不尋求與中國脫歐，但需要去除風險，並暗示可能正式砍掉歐洲議會擱置審批的中歐投資協定，這篇演說引起中方不滿和反駁。

耐人尋味的是，中方今次宣佈馬克龍是應習近平邀請，國事訪問中國，但對於馮德萊恩，只稱「經中歐雙方商定」她「訪華」，外交部發言人亦未提及她會會見甚麼中方領導人，或她會否與馬克龍一同赴廣州。馮德萊恩中國之行最終會是怎樣，值得留意。

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責任編輯：連兆鋒