港大首場經濟名家講座 前國統局局長馬建堂主講

▲ 馬建堂主持首場經濟名家講座。

港大經管學院於4月1日舉辦首場名家講座系列，邀請全國政協常委、經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原黨組書記、國家統計局原局長馬建堂博士擔任主講嘉賓，以及泰康保險集團創始人、董事長兼首席執行官陳東升博士及中誠信集團創始人、港大經管學院經濟學實務教授毛振華教授擔任專題演講嘉賓，對中國經濟當前最迫切的挑戰提出獨到見解。講座於香港大學創立方舉行，吸引百多位商界領袖、傑出學者、校友和學生出席。

馬建堂博士在主題演講時表示，今年中國經濟社會發展存在諸多有利條件和基礎，要克服困難，增強信心，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，國民經濟一定能夠繼續回升向好，實現經濟整體好轉的目標。要按照去年中央經濟工作會議的要求和今年「兩會」的具體安排，著力擴大國內需求，引導民營經濟健康發展，加快建設現代化產業體系，大力優化營商環境，大力推進高水平開放，切實防範金融風險，在建設社會主義現代化建設新征程中取得新成就。

▲ 馬建堂與一眾學者嘉賓合照。

港大經管學院院長兼經濟學講座教授蔡洪濱教授表示，欣然發表首份《中國經濟：分析與展望—2023》報告，當中輯錄了七篇文章，分析中國宏觀經濟、金融、就業、環境保護、投資及企業家信心等關鍵議題。基於眾位教授對中國經濟的透徹了解，加上嚴謹的學術分析，這份報告針對重要的經濟問題進行了深度探討，同時提出了相應的政策建議。

《中國經濟：分析與展望—2023》重點分析：

中國經濟改善可期，考慮到疫情免疫高峰的時間、經濟修復節奏以及基數效應的影響，2023年經濟可能呈「N」字形修復，一季度的宏觀增速可能相對較低，二季度將為增速高點。全年增速或為5.3%左右，較之2022年修復預期明顯加強。



在最近的一次新聞發布會上，國務院總理李強告訴記者，中國應該重振上世紀八九十年代江浙兩省的民營企業家創業精神，希望標誌著由自上而下的頂層設計和實施方法回歸到自下而上的自發性政策變革的潛在變化。自下而上的政策變革在上世紀八九十年代非常有效，成功地推動了令人矚目的TFP增長，對未來中國的經濟增長也是一個至關重要的決定因素。

責任編輯：陳建錫