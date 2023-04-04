【清明2023】內地一日春遊熱度暴漲 租車自駕訂單年增10倍

內地清明節只放4月5日一天假，部分線上旅遊服務平台一日游產品預訂量按年增長超5倍，短途出行火熱，自駕租車訂單按年增長超10倍。假期同時帶動春日踏青遊熱度，露營、採茶、賞花等活動訂單按年均呈倍數級增長。

攜程數據顯示，截至周日，預訂明日清明一日游產品訂單按年增長超5倍。 其中，西安秦始皇帝陵、北京故宮博物院、都江堰和青城山一日游、成都大熊貓繁育研究基地一日游等成熱門。另外，清明假期當日已預訂租車的訂單量按年增長超過10倍，按週增幅超過150%。

攜程數據顯示，已預訂清明假期當日租車的訂單量按年增長超過10倍，按週增幅超過150%。上週末「採茶」相關旅遊產品訂單按週增長22%，訪問熱度按週增長2至4成。黃山和武夷山的熱度按年增幅達到10倍以上，露營訂單按年增幅超過150%。

此外，飛豬數據也顯示，近期踏青賞花景點門票預訂量激增，近郊鄉村民宿按年增長54%，包含了採摘採茶、挖野菜、騎行徒步、漢服遊園等新鮮體驗的春遊套餐商品預訂量增長也尤為明顯。

責任編輯：陳俊賢