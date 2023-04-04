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中方強烈譴責美方安排蔡英文過境 解放軍機飛越台海中線

國情動向 11:46 2023/04/04

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台灣地區領導人蔡英文據報將過境洛杉磯，並與美國會眾議長麥卡錫等美官員會面。中方表示，堅決反對以「過境」為名搞「台獨」分裂活動、破壞中美關系。台灣方面指出，解放軍機飛越台海中線。

中國駐洛杉磯總領館發言人表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸。蔡英文以所謂「過境」之名行「官方往來」之實，會見、接觸美政府官員、議員，並公開演講，大搞「政治作秀」。

發言人說，台當局領導人赴美「過境」是假，謀求「突破」、宣揚「台獨」是真。美方不顧中方嚴正交涉和反覆警示，執意安排蔡英文「過境」，縱容支持台當局「謀獨」行徑，中方對此嚴正抗議，予以強烈譴責。

麥卡錫周三加州晤蔡英文 京已警告「堅決回擊」

發言人表示，麥卡錫眾議長是美國會領導人，是美政府第三號人物。無論他以何種身份與名義同蔡會面，都是又一起嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的行徑，將極大傷害14億中國人民的民族感情，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，衝擊中美關係政治基礎，無益於地區和平安全穩定，不符合中美兩國人民共同利益。

發言人表示，麥卡錫眾議長無視國際社會對一個中國原則的廣泛支持，無視「前車之鑒」，執意打「台灣牌」，無疑將重蹈覆轍，進一步損害中美關係，只會更加堅定中國人民同仇敵愾、支持國家統一的堅強意志和決心。中方將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。

台灣方面指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲解放軍機20架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域9架次；同時有解放軍艦3艘次，持續在台海周邊活動。台方運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

蔡英文過境美國北京挖走洪都拉斯 巴拉圭4月大選或下個棄台

責任編輯：尹航

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