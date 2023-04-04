在泰殺害中國女留學生3嫌犯已落網 設戀愛圈套引她入局

中國女留學生在泰國被殺案有進展。多家泰國媒體今日（4日）稱，中國警方已成功在湖北武漢將3名男嫌犯逮捕，泰國國家員警總署副署長素拉切將安排移民局員警飛往中國一同進行調查；自武漢警方瞭解到，武漢警方正核實此情況。

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泰國警方已與中國警方進行協調，如果法院批准故意謀殺罪的逮捕令，將在逮捕犯罪嫌疑人后引渡回泰國判刑。 死者的屍體已被送去檢驗，核實是否受到性侵，同時至司法部相關部門也在收集DNA，預計一周後知道結果。

嫌疑人調查死者家世后 設計戀愛圈套

泰國警方表示，對中國留學生在泰遭綁架殺害的3名中國籍犯罪嫌疑人分別是ZHOU PENNGFEI（24 歲），CHEN SAIKANG（23 歲），ZHOU XIONGFEI（23 歲），均為河北籍，犯罪后於3月30日乘坐航班飛回中國成都。

據警方調查得知，嫌疑人通過調查死者經歷得知其父親是一名音樂老師，且家世不錯。嫌疑人團夥就計劃在死者3月初進入曼谷吞武里大學讀大三時，引誘死者愛上其中一名嫌疑人。隨後再通過綁架死者向其父親勒索50萬人民幣的贖金。

事發後，泰國警方已向法院申請下發逮捕令，並將3人列入入境黑名單，泰國國家員警總署署長當隆薩也表示，正協調國際刑警組織下發紅色逮捕令。

責任編輯：陳俊賢

中國女留學生在泰國遭綁架後棄屍 嫌犯為3中國人

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