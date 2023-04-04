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內地百城發布「帶押過戶」新政 助力樓市小陽春

經濟脈搏 13:54 2023/04/04

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內地已有超百城出台二手房 「帶押過戶」政策，包括深圳、濟南、大連等省會城市和計劃單列市。專家指，此政策能節省時間和資金成本，激發市場活力。

根據中指監測數據，天津、山西、山東、江蘇、浙江、福建、湖北等省份已全面開展二手房「帶押過戶」。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，各城市在「帶押過戶」的流程設計和基礎設施建設方面陸續發力，將有助更好推行這一模式。

中指研究院市場研究總監陳文靜認為，政策的進一步推進和擴圍，對當前房地產市場或將產生積極帶動。「帶押過戶」的交易方式，可以一定程度降低交易成本、減輕交易風險，簡化二手房交易流程，縮短交易週期，活躍二手房交易市場，促進換房需求加快釋放，從而進一步對新房市場形成一定支撐。

房產中介李先生表示，原業主房貸沒還清就要出售的情況很多，尤其是在學區房置換等旺季時間，擔保公司會接到大量的「贖樓」（指過橋貸款）業務，此政策能節省時間和資金成本。

諸葛數據研究中心高級分析師陳霄表示，展望後市，二季度市場熱度如何還需要看後續是否有實質性的利好政策加持，僅靠此前積壓的需求難以支撐市場的長期回暖。

責任編輯：陳俊賢

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