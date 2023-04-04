馬英九到重慶張自忠陵園祭拜 手巾抹淚讚他壯烈

台灣地區前領導人馬英九今天上午在重慶參觀張自忠將軍烈士陵園並祭拜，追尋八年抗戰歷史遺跡。期間，馬英九一度落淚。

據台媒《聯合報》報道，馬英九一行人今早赴重慶張自忠烈士陵園祭拜，張自忠的孫子張慶成陪同接待。張慶成表示，曾和馬吃過兩次飯，也曾看過台灣拍攝的「英烈千秋」，很受感動。馬英九說，那部電影他看過多次，十分感動，張自忠在敵我懸殊下，奮戰到底，最後甚至「一心求死」，是個很了不起的將軍。馬英九說，張自忠承受很多委屈，求死明志，壯烈成仁之心令人動容。

張自忠烈士陵園是大陸全國第一批重點烈士建築物保護單位，國家級文物保護單位、國家級愛國主義教育基地和重慶市對台交流基地。

陵園中央豎立張自忠銅像，是張自忠的女兒張廉雲在父親殉國70周年時，特邀著名美術家李像群教授精心雕刻製作而成。人像高2.5米，基座高1.5米。將軍身著戎裝，右手持望遠鏡，左手反背在後，他的目光看向遠方，腰間佩刀，威風凜凜，傳遞出一種抗戰必勝的決心和信念。

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馬英九先在講解員的解說下，參觀了左側的紀念館參觀，中間是放大的張自忠遺照，右邊是蔣中正登船迎靈柩時題寫：「英烈千秋」。右二是李宗仁對他的評價：「英風不泯」，右三馮玉祥將軍題詞：「藎忱不死」（張自忠字「藎忱」）。

隨後馬英九一行人手一枝白色菊花，走上梅花山階梯，到陵園的頂端，面對「張自忠烈士墓」，左右各擺放兩個大型花籃，落款為「中國國民黨前主席馬英九暨全體團員敬獻」。先是由司儀念和張自忠墓三鞠躬，再默哀一分鐘。緊接著繞行墓園，最後把白菊花放在墳塚上。原本大隊人馬就要離去，但馬英九又要大家回到墓碑前，再一次向張自忠墓鞠三鞠躬禮，自己喊口令，鞠了三個躬，才緩緩走下樓梯。

在紀念館中，馬英九聽講解員說到張自忠奮戰到最後一刻而犧牲時，已泫然欲泣。在走上階梯時、司儀喊行三鞠躬禮、繞行墓園時，分別拿出手帕擦淚。

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責任編輯：尹航

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