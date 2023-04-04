商務部談今年外貿：形勢仍嚴峻複雜 但部分省份訂單回暖

商務部在國新辦舉行的廣交會新聞發布會上談及今年外貿形勢時稱，訂單下降、需求不足是主要困難，今年的外貿形勢嚴峻複雜，但有一些省份的訂單呈現回暖趨勢。

廣交會將在下週六（15日）舉行，國新辦今天召開新聞發布會介紹情況。

在會上，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表示，從已回收的廣交會1.5萬家企業的問卷調查顯示，訂單下降、需求不足是遇到的主要困難，這和預期是一致的，今年的外貿形勢嚴峻複雜。

王受文列出三個方面，指國內經濟在復甦，對產品出口提供推動力；中國外貿企業形成一些新優勢、新動能。而且，中國的貿易環境在日趨優化。

他提到，去年這個時候船舶一箱難求，找不到集裝箱，運輸價格非常高。今年運輸難題大大緩解，海運價格大幅下跌。民航在恢復，客運航班下面都有腹艙，可帶來很多運輸能力。客商往來也更加便利，這些都表明，中國貿易環境在優化。他說，最近也進行了一些調研，現在一些省的訂單呈現逐漸回暖趨勢。

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責任編輯：尹航

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