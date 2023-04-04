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張繼科事件發酵 中央政法委喊查3件事

社會熱點 22:00 2023/04/04

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「張繼科事件」持續發酵，中央政法委昨晚（3日）發文強調，有關部門應要查清有沒有人違法犯罪；要查清有沒有人造謠誹謗；要查清有沒有人渾水摸魚。政法委表示，要維護社會公平正義，沒有人在法律面前有特權，要讓所有人在懲惡揚善中，收穫安心。

文章指，「巨額賭債」、「女星私密視像」、「敲詐勒索」等熱詞個個涉嫌違法乃至犯罪，早已超出「民不舉官不究」的範疇，有關部門要查清違法犯罪行為到底是否存在，是維護社會公平正義的應有之義。法律面前人人平等，沒有人因「特殊身份」被網開一面，該嚴懲的嚴懲，該澄清的澄清，響應和滿足大家對公平正義最質樸的期許。

文中強調，造謠誹謗也不能被容忍，查清事實才能給所有人一個交代。 沒有人應當遭受不白之冤，是不是「實錘」也不能聽一面之詞。 在「公說公有理，婆說婆有理」爭吵不休的時候，就應當有權威部門站出來，用證據確鑿的事實定分止爭，如有謠言，定要讓造謠者付出代價。

文章還表示，每有「熱點」，必有人「看熱鬧不嫌事大」，有的興風作浪，推波助瀾，有的嘲諷、謾罵，充滿暴戾之氣，有的趁機編造虛假資訊收割流量。這些亂象，必須嚴查嚴管。讓所有人在懲惡揚善中，收穫安心。

此前，內地乒乓球名將、世界冠軍張繼科近日被爆欠巨額賭債，還曾用前女友、內地女星景甜的私密片段抵賭債。內地知名記者公布其500萬人民幣借條證據，並發長文聲討，引發網民熱議。隨後，安踏、一汽豐田等有張繼科代言的品牌均刪除了與其有關的宣傳資料。

責任編輯：陳俊賢

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