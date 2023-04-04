人均50多萬Bonus 華為豪擲720億分給14萬員工 

春來派Bonus。綜合內媒報道，華為今年拿出720億元（人民幣，下同）分給14萬員工，人均可拿到超過50萬分紅。

日前，華為常務董事會公布2022年虛擬受限股和TUP（獎勵期權計劃）分紅數據。2022年，華為虛擬受限股每股分紅為1.61元，比2021年（每股分紅1.58元）略有增加。華為投資控股的總股本為446.9246億元，據此推算，華為2022年分紅總額將高達719.55億元。而截至2022年12月31日，華為員工持股計劃參與人數為14.23萬人。

據悉，華為員工薪酬主要包括工資、獎金和分紅三部分，其中股票分紅是公司員工收入中的一個非常重要的組成部分。4月3日，華為內部論壇「心聲社區」公布，2022年度工會虛擬受限股分紅預計為人民幣1.61元/股，分紅以後虛擬受限股價格預計為人民幣7.85元/股。值得注意的是，華為2021年這一價格為1.58元/股，2022年價格有所增長。

此外，幾天前，華為公布了2022年年報。數據顯示，華為整體經營平穩，實現全球銷售收入6423億元，按年增長0.9%；淨利潤356億元，按年下滑68.7%。經營性現金流178億元，按年下降70.2%。

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責任編輯：尹航

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